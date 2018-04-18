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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бренд MEDOFF випустив нову лінійку унікальної горілки MEDOFF CITIES

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Бренд MEDOFF випустив нову лінійку унікальної горілки MEDOFF CITIES

Всім давно відомо, що головна особливість, яка відрізняє міжнародний бренд Medoff від всіх інших горілок – це неймовірна м'якість, яка досягається завдяки унікальній технології фільтрації медом.

Тепер бездоганно м'який смак Medoff представлений додатковими трьома видами в новій лінійці CITIES EDITION, йдеться на УНН. Рецептура кожної з новинок втілила в собі традиційні інгредієнти з різних куточків світу, тому нові смаки мають відповідну назву:

Medoff New York – підтримує твій ритм життя у великому місті. Ультрам'яка горілка з легким ароматом меліси – ідеальна основа для коктейлів, п'ється легко і невимушено. 37,5% алкоголю дозволить зберегти відмінний настрій протягом усього вечора.

Medoff Berlin – м'яка, стримана та вишукана 40% горілка з легким солодовим ароматом.

Medoff Tokyo – м'яка та витончена горілка. У складі є рисовий настій, який дарує їй особливий оксамитовий смак.

Яскравий незвичайний дизайн з голографічними елементами підкреслює стильність і сучасність міжнародного бренду, викликаючи бажання спробувати всі три новинки!

Нова лінійка Medoff надихає споживачів пробувати нове і досягати нових вершин! Де б ти не був, Medoff – це те, що підкреслює твою індивідуальність і витончений смак.

Теги: Новини України Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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