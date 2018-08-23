Бренд Nike випустив скандальний аксесуар, який довелось вилучити з продажу за кілька днів

Бренд спортивного одягу Nike презентував лижну шапку, дуже схожу на балаклаву. Відтак корпорацію звинуватили у посібництві криміналу та тероризму.

Про це повідомляє Metro.

Читайте також: Дизайнер Стелла Маккартні приголомшила світ випуском "розумних" кросівок: деталі

Справа у тому, що зовнішній вигляд шапки був відсилкою до дрілл-музики. Спочатку цей похмурий різновид хіп-хопу набув популярності у США, тепер – і в Лондоні. Зміст пісень цього напрямку присвячений бандитській культурі, а самі виконавці носять чорні балаклави. До речі, їх нерідко звинувачують в пособництві криміналу.



"Балаклава" Nike

Критики спортивний бренд зазнав тоді, коли користувачі соцмереж впізнали в моделях рекламної кампанії музикантів з банд Лондона. Зокрема, пришиті до "балаклави" кишені використовували як кобуру для пістолетів і чохол для ножів.

Одним з перших своє невдоволення висловий YouTube-блогер MR DT. На його думку, Nike серйозно схибив з цією ідеєю.

THIS IS NOT RIGHT @nike @nikelondon



I think you’ve made a big mistake on this one, targeting the current Gang culture for profit, there’s 100’s of dead kids parents that you should be thinking about before you made these, let alone put them out for sale. pic.twitter.com/lPRoYWzyWX — MR DT (@MrDtAFC) 19 серпня 2018 р.

Зрештою, головний убір не протримався у магазинах і кількох днів. Товар з продажу зняли і видалили всі згадки про нього зі свого офіційного інтернет-магазину.

Коментуючи ситуацію, у Nike заявили, що навіть не могли припустити такої реакції.