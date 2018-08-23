Бренд Nike випустив скандальний аксесуар, який довелось вилучити з продажу за кілька днів
Бренд спортивного одягу Nike презентував лижну шапку, дуже схожу на балаклаву. Відтак корпорацію звинуватили у посібництві криміналу та тероризму.
Про це повідомляє Metro.
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Справа у тому, що зовнішній вигляд шапки був відсилкою до дрілл-музики. Спочатку цей похмурий різновид хіп-хопу набув популярності у США, тепер – і в Лондоні. Зміст пісень цього напрямку присвячений бандитській культурі, а самі виконавці носять чорні балаклави. До речі, їх нерідко звинувачують в пособництві криміналу.
"Балаклава" Nike
Критики спортивний бренд зазнав тоді, коли користувачі соцмереж впізнали в моделях рекламної кампанії музикантів з банд Лондона. Зокрема, пришиті до "балаклави" кишені використовували як кобуру для пістолетів і чохол для ножів.
Одним з перших своє невдоволення висловий YouTube-блогер MR DT. На його думку, Nike серйозно схибив з цією ідеєю.
Зрештою, головний убір не протримався у магазинах і кількох днів. Товар з продажу зняли і видалили всі згадки про нього зі свого офіційного інтернет-магазину.
Коментуючи ситуацію, у Nike заявили, що навіть не могли припустити такої реакції.