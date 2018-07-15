Бренд Versace встановив фешн-рекорд в рекламі нової колекції: яскраві кадри
Популярний бренд Versace оригінально представив нову осінню колекцію. Дизайнер Донателла Версаче таким чином встановила фешн-рекорд.
Versace представив нову колекцію стильного та яскравого вбрання. Дизайнери зробили найдовший знімок в історії фешн-індустрії, чим встановили рекорд. У зйомці взяли участь 54 моделі, зокрема, знамениті Джіджі Хадід, Кайя Гербер та Стелла Максвелл.
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За задумом авторів проекту, таким чином підкреслена найголовніша особливість та спрямування лінійки брендового одягу – його інклюзивність. Відтак моделі стали в ряд, а фотограф зробив світлини, які складаються в один ланцюжок.
Ми – сім'я Versace. Ми поділяємо одні й ті ж цінності: силу, новаторство, мужність, іронію. Ми – команда, яка відстоює свої принципи,
– зазначила Донателла Версаче.
Окрім цього, Донателла Версаче спільно з анекенницями звернули увагу прихильників на одну з найпопулярніших помилок у вимові бренду. Дизайнер не раз говорила журналістам, що вона не терпить, коли замість слова "Версаче" говорять "Версачі". Відтак зірки та сама Донателла записали відеоурок для підписників.