Бренд Versace встановив фешн-рекорд в рекламі нової колекції: яскраві кадри

Популярний бренд Versace оригінально представив нову осінню колекцію. Дизайнер Донателла Версаче таким чином встановила фешн-рекорд.

Versace представив нову колекцію стильного та яскравого вбрання. Дизайнери зробили найдовший знімок в історії фешн-індустрії, чим встановили рекорд. У зйомці взяли участь 54 моделі, зокрема, знамениті Джіджі Хадід, Кайя Гербер та Стелла Максвелл.

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За задумом авторів проекту, таким чином підкреслена найголовніша особливість та спрямування лінійки брендового одягу – його інклюзивність. Відтак моделі стали в ряд, а фотограф зробив світлини, які складаються в один ланцюжок.

Ми – сім'я Versace. Ми поділяємо одні й ті ж цінності: силу, новаторство, мужність, іронію. Ми – команда, яка відстоює свої принципи,

– зазначила Донателла Версаче.

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 3:05 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:47 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:20 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:14 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 2:09 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 1:43 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 1:28 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 1:17 PDT

Допис, поширений Versace (@versace) 14 Лип 2018 р. о 1:05 PDT

Окрім цього, Донателла Версаче спільно з анекенницями звернули увагу прихильників на одну з найпопулярніших помилок у вимові бренду. Дизайнер не раз говорила журналістам, що вона не терпить, коли замість слова "Версаче" говорять "Версачі". Відтак зірки та сама Донателла записали відеоурок для підписників.