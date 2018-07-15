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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Бренд Versace встановив фешн-рекорд в рекламі нової колекції: яскраві кадри

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Показ колекції Versace
Показ колекції Versace / Фото із соцмереж

Популярний бренд Versace оригінально представив нову осінню колекцію. Дизайнер Донателла Версаче таким чином встановила фешн-рекорд.

Versace представив нову колекцію стильного та яскравого вбрання. Дизайнери зробили найдовший знімок в історії фешн-індустрії, чим встановили рекорд. У зйомці взяли участь 54 моделі, зокрема, знамениті Джіджі Хадід, Кайя Гербер та Стелла Максвелл. 

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За задумом авторів проекту, таким чином підкреслена найголовніша особливість та спрямування лінійки брендового одягу – його інклюзивність. Відтак моделі стали в ряд, а фотограф зробив світлини, які складаються в один ланцюжок. 

Ми – сім'я Versace. Ми поділяємо одні й ті ж цінності: силу, новаторство, мужність, іронію. Ми – команда, яка відстоює свої принципи,
– зазначила Донателла Версаче. 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Окрім цього, Донателла Версаче спільно з анекенницями звернули увагу прихильників на одну з найпопулярніших помилок у вимові бренду. Дизайнер не раз говорила журналістам, що вона не терпить, коли замість слова "Версаче" говорять "Версачі". Відтак зірки та сама Донателла записали відеоурок для підписників. 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Рекорди
Джерело: 24 Канал
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