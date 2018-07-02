Бренд Vetements показав у новій колекції український герб та прапор: фото

Відомий бренд Vetements представив у Парижі нову провокативну колекцію весна-2019, в якій продемонстрував жовто-блакитну куртку з гербом України.

Дизайнер Демна Гвасалія присвятив колекцію рокам, які провів у Грузії. На показі були представлені куртки з прапорами України, Росії, Грузії, Туреччини і США. Також на толстовках були зображені портрети Віктора Цоя, нецензурні написи російською мовою, водолазки з тюремними "куполами".

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Український герб та прапор на куртці від Vetements

Також у колекції була куртка з російським прапором

"У кожного принту на футболці повинен бути сенс. Набридло робити слогани заради слоганів", – так прокоментував Гвасалія свою нову колекцію для Balenciaga ще в березні.