Бренд Yeezy репера Каньє Веста звинуватили у плагіаті

Модний бренд одягу Yeezy репера Каньє Веста, який надихнувся смаком та стилем своєї дружини Кім Кардашян, раптово вляпався в скандал через плагіат.

Про це повідомляють на People.

Компанія Jordan Outdoor Enterprises подала позов проти компанії Веста та гравців NBA Леброна Джеймса і Unknwn, які просували одяг Yeezy. Представники організації звинуватила бренд одягу Yeezy нібито у використанні розробленого нею принта – дизайну камуфляжу.

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У справі зазначено, що представники Yeezy ще в березні 2016 року звернулись до Jordan Outdoor Enterprises із запитом щодо їхнього принту, але спілкування між брендами припинилось після того, як позивач надав всі документи ліцензування.



Оригінальний принт камуфляжу компанії Jordan Outdoor Enterprises

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Тобто бренд Каньє Веста, схоже, проігнорував документи і все ж випустив штани з камуфльованим принтом. Цей принт також був використаний у лінійці бренду під назвою Season 5, до якого увійшли худі, куртки-бомбери, сорочки, штани карго і взуття.



Кім Кардашян в штанах з принтом камуфляжу з лінійки Yeezy Season 5