Бренд Zara відкриває магазини з роботами

Компанія Inditex, до корпорації якої входить бренд Zara, працює над технологією доповненої реальності. У планах корпорації – замінити продавців у магазинах роботами.

Про це пише Thatsmart.ru.

Так, у лондонському бутику Zara вже працює робот, який видає клієнтам замовлення з інтернет-магазину. Окрім того, бренд запустив технологію для огляду нової колекції, завдяки якій клієнти можуть подивитися на нові речі навівши смартфон на вітрину магазину. Щоправда, спочатку на смартфон потрібно встановити відповідний додаток.

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Також секції самообслуговування встановили у одному із мадридських магазинів. Тут клієнти можуть самостійно вибирати товар і оплачувати покупку, самостійно скануючи код, без участі продавця.

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