22:26
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Бренд Zara відкриває магазини з роботами

165 Читать новость на русском
У Zara працюють магазини з роботами
У Zara працюють магазини з роботами / newsnation.in

Компанія Inditex, до корпорації якої входить бренд Zara, працює над технологією доповненої реальності. У планах корпорації – замінити продавців у магазинах роботами.

Про це пише Thatsmart.ru.

Так, у лондонському бутику Zara вже працює робот, який видає клієнтам замовлення з інтернет-магазину. Окрім того, бренд запустив технологію для огляду нової колекції, завдяки якій клієнти можуть подивитися на нові речі навівши смартфон на вітрину магазину. Щоправда, спочатку на смартфон потрібно встановити відповідний додаток.

Читайте також: У Японії відкрили ресторан віртуальної реальності: захопливі фото

Також секції самообслуговування встановили у одному із мадридських магазинів. Тут клієнти можуть самостійно вибирати товар і оплачувати покупку, самостійно скануючи код, без участі продавця.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: LifeStyle Техно робототехніка Великобританія Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сьогодні, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 289
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
567
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
1167
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 385
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук