Бренді в тренді: з чим пити знаменитий напій та які бувають коктейлі на основі бренді

Коктейль – це напій, який має тисячі різновидів. Бармени різних країн постійно намагаються створити щось нове, змішуючи різні види алкоголю, соків, фрешів та сиропів.

Проте самій назві "коктейль" вже понад 3 тисячі років. Але колись це був лише безалкогольний напій. Свій початок він взяв у стародавньому Китаї, коли натуральні ягідні соки змішували зі снігом та льодом. А от справжні коктейлі, які відомі нам сьогодні, з’явились значно пізніше.

Як часто буває з фактами, що пов’язані з далекою історією, багато країн досі не можуть визначитись, кому належить першість у створенні коктейлів. Серед лідерів – французи, британці та іспанці. Зокрема, у французів аж дві версії появи коктейлів. За першою – французькі офіцери привезли цю назву і сам напій до Північної Америки. Французьким словом coquetel жителі провінції Бордо називали змішаний напій, який готувався на основі вин.

Інша версія – фармацевт на ім'я Пейшо відкрив в Новому Орлеані свій заклад, в якому готував коктейлі на основі бренді з додаванням гірких настоянок і цукру. Самі склянки, в яких подавались коктейлі, француз називав словом coquetiers. Але американці вирішили скоротити це слово і просили подати їм ще один cock-tey.

Які коктейлі на основі бренді є найпопулярнішими у світі

Бренді – яскравий напій, який розповсюджений за кордоном в клубах, на тусовках та ресторанах. А ще він особливо популярний серед молоді. Він зазвичай є основним інгредієнтом для коктейлів, адже його смак, на відміну від коньяку, відкривається при охолодженні. У лінійці KOKTEBEL є як витримані коньяки, так і молодий бренді. Класичний бренді KOKTEBEL створений за традиційним рецептом. В його основі високоякісні молоді спирти різного терміну витримки від 6 місяців до 3-х років. Технологія приготування бренді, як і коньяку – полягає у подвійній дистиляції вина і витримці спиртів в дубових бочках. Але коньяк краще смакувати без добавок, зігріваючи келих в руках. А от вже з бренді можна поекспериментувати.

Найпопулярніший і найпростіший коктейль – Бренді кола

Інгредієнти

40 мл Бренді

80 мл Коли

часточка лимона

кубики льоду



Бренді кола / фото Art of Drink

Такий коктейль подається у звичайному, або високому, вузькому бокалі (який ще називають келихом для лонгдрінку). Наливаємо бренді, кладемо кубики льоду. Зверху доливаємо колу і ретельно помішуємо. Для смаку додаємо частинку лимону або лайму. Професійні бармени ще рекомендують підготувати бокал перед приготуванням коктейлю. Його необхідно на півгодини поставити в холодильник або ж налити холодної води з льодом.

Ще один популярний напій – коктейль Кальвадос за рецептом Гаррі Креддока



Кальвадос / фото gastronomblog

Інгредієнти

50 мл бренді

20 мл апельсинового соку

15 мл апельсинового лікеру

2 мл орандж біттеру

У шейкер з льодом наливаємо бренді, апельсиновий сік, лікер та біттер. Добре збиваємо, щоб інгредієнти змішались між собою. Переливаємо в охолоджений коктейльний бокал. Прикрашаємо напій можна лимонною або апельсиновою цедрою.

Коктейль Сангрія Просекко

Інгредієнти

250 мл персикового соку

2 сезонних фрукта – мандарини, хурма, манго, персики

100 мл бренді

250 мл персикового лікеру

1 пляшка просекко (або будь-якого іншого ігристого)

Цукровий сироп за смаком

Змішуємо в графині нарізані фрукти, вливаємо туди бренді, сік та лікер. Далі чекаємо годину, щоб напій настоявся та отримав потрібний кінцевий смак. За цей час можна посмакувати класичним бренді ТМ KOKTEBEL, який добре підходить як для Сангрії Просекко, так і в чистому вигляді з кубиком льоду. Коли напій вже настоявся, додаємо просекко та цукор (за смаком). Подавати його потрібно охолодженим.

Бренді KOKTEBEL виготовляється за традиційним рецептом і має тонкий квітково-ванільній аромат із помірно пекучим смаком і ніжним присмаком горіхів. Оскільки теплий яблучний сидр з бренді готується з прянощами, то нотки і смак бренді KOKTEBEL тільки зробить коктейль ще більш ароматним та смачним.

Коктейль Метрополітен



Метрополітен / фото The Telegraph

Інгредієнти

Подрібнений лід

35 мл бренді

35 мл рожевого вермуту

1 чайна ложка цукрової пудри

3 краплі гіркої настоянки

Для приготування нам потрібен шейкер. До подрібненого льоду додаємо всі інгредієнти, ретельно збиваємо і виливаємо в келих для мартіні.

Коктейль Робінзон



Робінзон / фото Local Profile

Інгредієнти

кубики льоду

60 мл бренді

20 мл сухого вермуту

20 мл ананасового соку

Кілька кубиків льоду кладемо в стакан для змішування. Додаємо ананасовий сік, вермут та бренді. Змішуємо доти, доки суміш не почне пінитись. Потім все проціджуємо в бокал сауер.

Проте не завжди хочеться лише холодних коктейлів, адже на вулиці зима, деякі міста вже засипало снігом. А попереду ще кілька таких морозяних місяців. Ми маємо одну ідею, як в ці холодні вечори можна зігрітись. Мова йде про теплий коктейль на основі бренді.

Коктейльний напій – Теплий яблучний сидр з бренді

Він буде особливо актуальним у холодні зимові вечори.



Яблучний сидр з бренді / фото Pinterest

Інгредієнти

750 мл яблучного сидру

1 паличка кориці

3 бруньки гвоздики

2 столові ложки кленового сиропу або 1 ложка меду

120 мл бренді

Сидр у каструлі змішуємо з прянощами – корицею та гвоздикою, та з сиропом або медом. Суміш доводимо до кипіння та ще варимо 3-5 хвилин на середньому вогні. Далі – виключаємо вогонь, вливаємо бренді, накриваємо кришкою і даємо постояти ще хвилин 5. Подавати його потрібно гарячим.

До цього коктейлю на велику компанію для використання підійде класичний бренді світло-бурштинового кольору ТМ KOKTEBEL. Він створений з молодих спиртів із витримкою від шести місяців до трьох років.

Бренді ТМ KOKTEBEL – це гармонійний, витриманий букет, який має помірно пекучий смак і легкий коньячний післясмак. Аромат цього бренді – квітковий і з відтінками ванілі. Завдяки вишуканим коньячним спиртам і традиційним технологіям виготовлення, український бренді ТМ KOKTEBEL нічим не поступається всесвітньовідомим конкурентам.

Спробуйте приготувати коктейлі з бренді – адже це сучасно, смачно і модно. Напої легко можна приготувати в домашніх умовах. Здивуйте друзів та зігрійте свою компанію. А ще – спробуйте створити свій власний напій, додаючи бренді KOKTEBEL.