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Бренду Ralph Lauren – 50 років: зіркові гості грандіозної вечірки в Нью-Йорку у фото

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Зірки на вечірці Ralph Lauren
Зірки на вечірці Ralph Lauren / www.gettyimages.in

Святкування з нагоди 50-річчя одного з найвідоміших брендів світу Ralph Lauren відбулось вчора, 8 вересня. В Центральному парку Нью-Йорка зібрались не лише перші зірки Голлівуду, музичної та модної індустрій, а відомі політики і бізнесмени.

Розкішна вечірка зібрала всіх гостей на червоній доріжці мальовничої тераси Bethesda, що в Центральному парку. Масштабна подія включала у собі неймовірний модний показ за участю відомих моделей (Кайя Гербер, Джіджі Хадід та інші), а також представила вражаючу цифрову інсталяцію і, звісно ж, гламурну вечірку.

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Кайя Гербер на показі Ralph Lauren

Святкова вечеря відбулась навколо фонтану Bethesda, яка за стилістикою дуже нагадувала дворик ресторану Ralph's, що розташований у Парижі і є власністю засновника бренду. Своїми елегантними сукнями та смокінгами красувались такі зірки як Галларі Клінтон, Опра Уїнфрі, Анна Вінтур, Енн Гетевей, Стівен Спілберг, Олівія Палермо, К’яра Фераньї, Олександр Ванг, Віра Ванг, Пріянка Чопра і Нік Джонас, Блейк Лайвлі, Джессіка Честейн, Лілі Олдрідж, Роберт де Ніро та багато інших.

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Пропонуємо переглянути, які ж образи продемонстрували знаменитості на червоній доріжці заходу Ralph Lauren.


Роузі Хантінгтон-Уайтлі


Олівія Палермо


Роберт де Ніро


Пріянка Чопра і Нік Джонас


Каньє Вест


Тейлор Хілл


К’яра Фераньї


Джессіка Честейн


Блейк Лайвлі


Джеймс Нортон


Енн Гетевей


Лілі Олдрідж

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Кайя Гербер
Джерело: 24 Канал
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