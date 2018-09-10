Brexit: у ЄС озвучили "реалістичний" термін досягнення угоди з Великобританією

Координатор переговорів про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу Мішель Барньє озвучив термін, до якого має бути досягнута остаточна угода про Brexit.

Про це Барньє, який є представником від ЄС, заявив під час виступу у словенському Бледі, інформує Bloomberg.

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За словами політика, "реалістичним" і "можливим" є досягнення угоди про умови Brexit впродовж 8 найближчих тижнів.

Барньє зазначив, що сторонам необхідно досягти консенсусу до початку листопада.

Він підтвердив, що невирішеними залишилися кілька питань, зокрема, й питання кордону між Ірландією та Великобританією.

Дивіться відео виступу Мішеля Барньє щодо Brexit:

Що цікаво, на фоні заяв координатора переговорів щодо Brexit курс фунта стерлінгів у парі з доларом США зріс на 0,8% – до 1,3023 долара за фунт.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, що після виходу з ЄС, Британія має намір укласти амбітну угоду зі США.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.