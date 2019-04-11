Brexit знову перенесли: що це означає та як відреагували британці

На екстреному саміті в Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей ж день – а саме жахи та переляк.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач.

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За його словами, більшість британців не приховує того, що Brexit починає перетворюватися на фарс. Й це стосується не лише затятих прихильників виходу країни з Євросоюзу.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Перенесення Brexit означає, що найближчим часом Британія таки не покине ЄС, пояснив Ковач.

На думку деяких британських оглядачів, факт продовження крайнього терміну до 31 жовтня значно збільшує ймовірність того, що країна взагалі може ніколи не вийти з ЄС,

– наголосив журналіст.

Й додав, що все це можна обґрунтувати двома простими запитаннями. Перше: чи Палата громад британського парламенту таки проголосує за нову угоду про вихід з ЄС. Дуже ймовірно, що ні.

Ковач пригадав, що минулого разу, коли Мей намагалася подати свій план на розгляд парламентарів, їй не вистачило 30 голосів для абсолютної більшості. Виглядає, що цього разу підтримка може бути ще меншою.



Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей на саміті у Брюсселі

Друге питання стосується того, чи погодиться Євросоюз, вже майже традиційно, продовжити крайній термін ще раз – навіть після 31 жовтня, зазначив кореспондент "Радіо Свободи".

Попри незадоволені обличчя лідерів країн ЄС, зокрема французького президента Еммануеля Макрона та прем'єра Нідерландів Марка Рютте, цілком ймовірно, що ЄС таки погодиться. Й все це далі продовжуватиметься, з таким собі присмаком трагікомедії,

– припустив Ковач.

Чергове глибоке розчарування – саме так, за словами Ковача, можна описати реакцію британських парламентарів на новини, які Мей привезла з Бельгії. Адже це означає, що сага про Brexit триватиме й далі.

"Погоджуючись з Brexit на Хелловін, Тереза Мей порушила одну зі своїх головних обіцянок: подати у відставку, якщо крайній термін виходу з ЄС знову буде перенесено. Однак, згідно з джерелами всередині Консервативної партії, вже до кінця вересня 2019 року британська прем'єрка може припинити своє головування у ній", – підсумував журналіст.