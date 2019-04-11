21:04
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Brexit знову перенесли: що це означає та як відреагували британці

      236 Читать новость на русском

      На екстреному саміті в Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей ж день – а саме жахи та переляк.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач. 

      Читайте також: Саміт ЄС дозволив відкласти Brexit до 31 жовтня

      За його словами, більшість британців не приховує того, що Brexit починає перетворюватися на фарс. Й це стосується не лише затятих прихильників виходу країни з Євросоюзу.

      Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Перенесення Brexit означає, що найближчим часом Британія таки не покине ЄС, пояснив Ковач.

      На думку деяких британських оглядачів, факт продовження крайнього терміну до 31 жовтня значно збільшує ймовірність того, що країна взагалі може ніколи не вийти з ЄС,
      – наголосив журналіст.

      Й додав, що все це можна обґрунтувати двома простими запитаннями. Перше: чи Палата громад британського парламенту таки проголосує за нову угоду про вихід з ЄС. Дуже ймовірно, що ні. 

      Ковач пригадав, що минулого разу, коли Мей намагалася подати свій план на розгляд парламентарів, їй не вистачило 30 голосів для абсолютної більшості. Виглядає, що цього разу підтримка може бути ще меншою.

      Тереза Мей
      Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей на саміті у Брюсселі

      Друге питання стосується того, чи погодиться Євросоюз, вже майже традиційно, продовжити крайній термін ще раз – навіть після 31 жовтня, зазначив кореспондент "Радіо Свободи".

      Попри незадоволені обличчя лідерів країн ЄС, зокрема французького президента Еммануеля Макрона та прем'єра Нідерландів Марка Рютте, цілком ймовірно, що ЄС таки погодиться. Й все це далі продовжуватиметься, з таким собі присмаком трагікомедії,
      – припустив Ковач.

      Чергове глибоке розчарування – саме так, за словами Ковача, можна описати реакцію британських парламентарів на новини, які Мей привезла з Бельгії. Адже це означає, що сага про Brexit триватиме й далі.

      "Погоджуючись з Brexit на Хелловін, Тереза Мей порушила одну зі своїх головних обіцянок: подати у відставку, якщо крайній термін виходу з ЄС знову буде перенесено. Однак, згідно з джерелами всередині Консервативної партії, вже до кінця вересня 2019 року британська прем'єрка може припинити своє головування у ній", – підсумував журналіст.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      21807
      Теги: Євросоюз Brexit Великобританія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      сьогодні , 20:10 Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      Світлана Попова 709
      Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      сьогодні , 19:31 Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      Дмитро Гнап 293
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      сьогодні , 19:20 Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      Яніна Ткачук 1478
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сьогодні , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 887
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук