Бріджит Макрон – 65: найкращі образи першої леді Франції

Чарівна та завжди усміхнена дружина президента Франції Еманнуеля Макрона – Бріджит Макрон, сьогодні святкує своє 65-річчя. Перша леді Франції привертає увагу шанувальників не лише своєю неймовірною історією кохання з чоловіком, а й завжди відмінним стилем.

Бріджит Макрон, яка часто відвідує зі своїм чоловіком дипломатичні візити та світські події, ніколи не залишається без прихильності преси. Її "луки" часто стають темою для розмов у модних виданнях, а палкі шанувальники 65-річної жінки неодноразово повторюють її образи. Вона не боїться одягати модне міні та підбори, а також джинси та класичні жакети, тому нам є чого у неї повчитись.

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Сайт "24" пропонує переглянути ТОП-10 найкращих образів першої леді та взяти до уваги акценти у образах, на які часто звертає увагу чарівна Бріджит Макрон.



Бріджит Макрон часто одягає сині відтінки



Бріджит вміло поєднує пальто, штани та підбори



Таку Макрон не часто можна зустріти – шкіряні штани, кардиган та стильні деталі



Яскраве міні Бріджит, – а чому б і ні?



Бріджит чудово поєднала чорну базову сукню з жакетом та підборами



Рожева міні-сукня чудово підкреслює її фігуру та кольоротип



Ми ж казали, що Бріджит – ще та любителька різноманітних жакетів та джинсів



Ідеальні бежеві підбори та сумка в поєднанні з синім костюмом – чудовий дует



Білий жакет та чорний низ відмінно зіграли у образі Макрон