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Бріджит Макрон обрала чарівний образ для зустрічі з Володимиром Путіним: фото

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Еммануель та Бріджит Макрон в Росії
Еммануель та Бріджит Макрон в Росії / tvc.ru

Французький Президент Еммануель Макрон у супроводі чарівної дружини Бріджит відвідав Росію. У Санкт-Петербурзі глава держави зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зустріч двох гарантів відбулась в рамках Міжнародного економічного форуму. Володимир Путін зустрів французьких високопосадовців у Костянтинівському палаці, де лідери держав обговорили питання зовнішньої політики та двосторонню співпрацю. 

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Та не тільки вирішення важливих питань запам'ятається після 2-денного візиту Еммануеля Макрона до Росії. Всіх вразив чарівний образ першої леді. 65-річна Бріджит Макрон обрала для зустрічі чорну елегантну сукню. До вбрання дружина Президента Франції підібрала світлий плащ з чорними ґудзиками та туфлі на підборах. 

Ідеальна укладка волосся та ніжний макіяж з акцентом на очі доповнили стильний "лук" Бріджит Макрон. Сумка з геометричним орнаментом додала образу першої леді елегантності та вишуканості. 

Варто зазначити, що під час зустрічі з Володимиром Путіним Еммануель Макрон та чарівна Бріджит мило посміхались, що зафіксували фотографи.

Відомо, що ввечері 25 травня подружжя Макронів візьмуть участь у гала-вечорі в Катеринівському палаці, куди їх запросив Володимир Путін. Ймовірно, Бріджит Макрон не зрадить традиції та засвітить розкішну сукню від французького бренду. 

Теги: Еммануель Макрон LifeStyle Володимир Путін Новини Росії Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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