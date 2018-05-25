Бріджит Макрон обрала чарівний образ для зустрічі з Володимиром Путіним: фото

Французький Президент Еммануель Макрон у супроводі чарівної дружини Бріджит відвідав Росію. У Санкт-Петербурзі глава держави зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зустріч двох гарантів відбулась в рамках Міжнародного економічного форуму. Володимир Путін зустрів французьких високопосадовців у Костянтинівському палаці, де лідери держав обговорили питання зовнішньої політики та двосторонню співпрацю.

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Та не тільки вирішення важливих питань запам'ятається після 2-денного візиту Еммануеля Макрона до Росії. Всіх вразив чарівний образ першої леді. 65-річна Бріджит Макрон обрала для зустрічі чорну елегантну сукню. До вбрання дружина Президента Франції підібрала світлий плащ з чорними ґудзиками та туфлі на підборах.

Допис, поширений Emmanuel & Brigitte Macron_ (@emmanueletbrigitte_br) 24 Тра 2018 р. о 10:45 PDT

Ідеальна укладка волосся та ніжний макіяж з акцентом на очі доповнили стильний "лук" Бріджит Макрон. Сумка з геометричним орнаментом додала образу першої леді елегантності та вишуканості.

Варто зазначити, що під час зустрічі з Володимиром Путіним Еммануель Макрон та чарівна Бріджит мило посміхались, що зафіксували фотографи.

Допис, поширений Reine Victoria Couture (@reine_victoria_couture) 24 Тра 2018 р. о 12:41 PDT

Допис, поширений Brigitte Macron (@brigittemacronfanpage) 24 Тра 2018 р. о 1:16 PDT

Допис, поширений Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron) 24 Тра 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Brigitte et Emmanuel Macron (@lesmacron) 24 Тра 2018 р. о 8:38 PDT

Відомо, що ввечері 25 травня подружжя Макронів візьмуть участь у гала-вечорі в Катеринівському палаці, куди їх запросив Володимир Путін. Ймовірно, Бріджит Макрон не зрадить традиції та засвітить розкішну сукню від французького бренду.