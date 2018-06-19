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Бріджит Макрон планує змінити Єлисейський палац, – ЗМІ

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Бріджит Макрон планує змінити Єлисейський палац
Бріджит Макрон планує змінити Єлисейський палац / Фото з вільних джерел

Перша леді Франції Бріджит Макрон вирішила внести зміни в Єлисейському палаці. Дружина Президента вже знає, як вона осучаснить знамениту будівлю XVIII століття.

Чарівна Бріджит Макрон не буде займатись дизайном Єлисейського палацу самотужки, повідомляє Page Six. У цьому їй допоможуть молоді фахівці, яких перша леді офіційно запросить до резиденції.

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"Я хочу залучити команду молодих дизайнерів і зробити більш сучасну оббивку. Ми поєднаємо класику з XXI століттям", – зізналась Бріджит Макрон. 

Водночас у 2017 році Бріджит Макрон вже впроваджувала зміни в інтер'єрі Єлисейського палацу. Перша леді розпорядилась зняти з усіх вікон щільні портьєри, які не впускали сонячне світло до кімнат. Відтак з появою Бріджит у резиденції французького президента стало значно світліше та затишніше. Окрім цього, таке рішення відкрило чарівний вигляд на сад.

Тепер сюди потрапляє більше світла, і сади стало видно,
– зазначила Бріджит Макрон. 

Одразу після того, як Еммануель Макрон став Президентом Франції, подружжя прийняло рішення, що оселиться в Єлисейському палаці. Відтак нова господиня взялась оновлювати маєток та дбати про офіційні прийоми в ньому. Водночас Бріджит замовила дизайнерський посуд, чим викликала незадоволення французів, які вважають це марнотратством. Перша леді зазначила, що багато посуду зі сторічної колекції була пошкоджена, тому у резиденції потрібен новий сервіз.  


Еммануель та Бріджит Макрон

Теги: LifeStyle Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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