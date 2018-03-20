Бріджит Макрон вбрала розкішну вечірню сукню на офіційний прийом: фото

Перша леді Франції Бріджит Макрон не даремно має значну популярність у своїй країні, адже стиль дружини Президента зачаровує. Так, на офіційному прийомі обраниця Еммануеля Макрона вразила елегантним образом.

Як відомо, до Парижа з офіційним візитом прибули герцог Люксембурга Анрі та його дружина герцогиня Марія-Тереза. Для поважних гостей Президент Франції та перша леді організували урочисту вечерю в Єлисейському палаці.

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За етикетом, учасники трапези обрали вечірні вбрання, що додало офіційному прийому елегантності та вишуканості. Так, Бріджит Макрон зачарувала гостей розкішною кремовою сукнею з шовку від бренду Louis Vuitton. Зверху плаття було розшите срібними паєтками та мало стильний виріз. Образ Бріджит Макрон доповнила бежевими туфлями на підборах, які мали металеві вставки.

Водночас герцогиня Люксембурга Марія-Тереза також похизувалась вишуканою сукнею зеленого кольору. Плаття виглядало дуже витончено, оскільки пошите з шифону. До елегантного "луку" герцогиня підібрала стильні прикраси з діамантів.



Офіційний прийом в Парижі



Еммануель Макрон та його дружина Бріджит зустрічали гостей з Люксембурга



Бріджит Макрон зачарувала елегантним образом



Офіційний прийом у Парижі



Еммануель Макрон з дружиною Бріджит