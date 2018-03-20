15:00
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Бріджит Макрон вбрала розкішну вечірню сукню на офіційний прийом: фото

1327 Читать новость на русском
Бріджит Макрон зачарувала ніжним образом
Бріджит Макрон зачарувала ніжним образом / Getty images

Перша леді Франції Бріджит Макрон не даремно має значну популярність у своїй країні, адже стиль дружини Президента зачаровує. Так, на офіційному прийомі обраниця Еммануеля Макрона вразила елегантним образом.

Як відомо, до Парижа з офіційним візитом прибули герцог Люксембурга Анрі та його дружина герцогиня Марія-Тереза. Для поважних гостей Президент Франції та перша леді організували урочисту вечерю в Єлисейському палаці.

Читайте також: Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги на офіційному заході: фото

За етикетом, учасники трапези обрали вечірні вбрання, що додало офіційному прийому елегантності та вишуканості. Так, Бріджит Макрон зачарувала гостей розкішною кремовою сукнею з шовку від бренду Louis Vuitton. Зверху плаття було розшите срібними паєтками та мало стильний виріз. Образ Бріджит Макрон доповнила бежевими туфлями на підборах, які мали металеві вставки.

Водночас герцогиня Люксембурга Марія-Тереза також похизувалась вишуканою сукнею зеленого кольору. Плаття виглядало дуже витончено, оскільки пошите з шифону. До елегантного "луку" герцогиня підібрала стильні прикраси з діамантів.


Офіційний прийом в Парижі


Еммануель Макрон та його дружина Бріджит зустрічали гостей з Люксембурга


Бріджит Макрон зачарувала елегантним образом


Офіційний прийом у Парижі


Еммануель Макрон з дружиною Бріджит


Перша леді Бріджит Макрон та Президент Франції

Теги: LifeStyle Еммануель Макрон Новини Франції Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сьогодні, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 2
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сьогодні, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 687
Сусідка України відмовляється від призову на військову службу
сьогодні, 13:56 Сусідка України відмовляється від призову на військову службу
1318
Charlie Hebdo опублікував карикатуру на
сьогодні, 13:52 Charlie Hebdo опублікував карикатуру на "вибори Путіна"
1144
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сьогодні, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
825
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук