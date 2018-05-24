Бріджит Макрон засвітила стильне вбрання на офіційній зустрічі: фото
Перша леді Франції Бріджит Макрон не припиняє відвідувати офіційні заходи. 65-річна дружина Еммануеля Макрона демонструє стильні "луки" під час кожного виходу.
23 травня чарівна Бріджит Макрон зустрілась з 58-річною активісткою Латфою ібн Зіатен. Жінка є матір'ю французького військовослужбовця, якого вбив терорист в Тулузі. Трагедія сталась у березні 2012 року.
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Бріджит Макрон організувала зустріч в Єлисейському палаці. Для офіційного заходу перша леді обрала одяг в одному кольорі. Бріджит Макрон зустріла активістку в завужених джинсах, які підкреслили її стрункі ноги, блейзері та піджаку із золотим ґудзиком. Дружина президента завершила образ туфлями на підборах. Весь "лук" був досить буденним та водночас елегантним.
Бріджит Макрон в Єлисейському палаці
Окрім цього, Бріджит Макрон зробила простий макіяж з акцентом на очі. Світла помада доповнила образ першої леді та підкреслила щиру посмішку.
Ймовірно, такий буденний образ Бріджит Макрон приміряла не випадково. Адже співрозмовниця першої леді навідалась до Єлисейського палацу теж у синьому вбранні та хустці.
Бріджит Макрон засвітила буденний "лук"
Зазначимо, що невдовзі Еммануель Макрон у супроводі чарівної Бріджит завітає до Росії. Президент Франції має намір взяти участь у Міжнародному економічному форумі. що відбудеться у Санкт-Петербурзі.