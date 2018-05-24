Бріджит Макрон засвітила стильне вбрання на офіційній зустрічі: фото

Перша леді Франції Бріджит Макрон не припиняє відвідувати офіційні заходи. 65-річна дружина Еммануеля Макрона демонструє стильні "луки" під час кожного виходу.

23 травня чарівна Бріджит Макрон зустрілась з 58-річною активісткою Латфою ібн Зіатен. Жінка є матір'ю французького військовослужбовця, якого вбив терорист в Тулузі. Трагедія сталась у березні 2012 року.

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Бріджит Макрон організувала зустріч в Єлисейському палаці. Для офіційного заходу перша леді обрала одяг в одному кольорі. Бріджит Макрон зустріла активістку в завужених джинсах, які підкреслили її стрункі ноги, блейзері та піджаку із золотим ґудзиком. Дружина президента завершила образ туфлями на підборах. Весь "лук" був досить буденним та водночас елегантним.



Бріджит Макрон в Єлисейському палаці

Окрім цього, Бріджит Макрон зробила простий макіяж з акцентом на очі. Світла помада доповнила образ першої леді та підкреслила щиру посмішку.

Допис, поширений liewig (@christianliewig) 23 Тра 2018 р. о 1:02 PDT

Ймовірно, такий буденний образ Бріджит Макрон приміряла не випадково. Адже співрозмовниця першої леді навідалась до Єлисейського палацу теж у синьому вбранні та хустці.



Бріджит Макрон засвітила буденний "лук"

Зазначимо, що невдовзі Еммануель Макрон у супроводі чарівної Бріджит завітає до Росії. Президент Франції має намір взяти участь у Міжнародному економічному форумі. що відбудеться у Санкт-Петербурзі.