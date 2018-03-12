Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги на офіційному заході: фото

Французкий Президент Еммануель Макрон та його дружина Бріджит відвідали Індію в рамках офіційного візиту. На зустрічі з главою країни та прем'єр-міністром перша леді зачарувала ніжним вбранням.

Відомо, що офіційний прийом відбувся в Нью-Делі. 64-річна Бріджит Макрон похизувалась стрункими ногами в міні-сукні від бренду Louis Vuitton. Пудрове плаття мало довгі рукави та елегантний виріз.

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Ніжний образ перша леді Франції доповнила чорними туфлями на підборах та рожевим клатчем. Як завжди, Бріджит Макрон стильно підвела очі та обрала рожеву помаду.

Не дивно, що Бріджит Макрон обрала сукню саме від Louis Vuitton, адже перша леді завжди надає перевагу французьким брендам, тим самим підкреслюючи свою відданість країні. Також символічним був колір плаття, оскільки він символізує в Індії гостинність.



Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги



Еммануель Макрон з дружиною Бріджит



Ніжний образ Бріджит Макрон



Перша леді Франції

Фото – журнал Elle