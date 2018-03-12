23:26
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги на офіційному заході: фото

3393 Читать новость на русском
Бріджит Макрон зачарувала ніжним образом
Бріджит Макрон зачарувала ніжним образом / Фото з вільних джерел

Французкий Президент Еммануель Макрон та його дружина Бріджит відвідали Індію в рамках офіційного візиту. На зустрічі з главою країни та прем'єр-міністром перша леді зачарувала ніжним вбранням.

Відомо, що офіційний прийом відбувся в Нью-Делі. 64-річна Бріджит Макрон похизувалась стрункими ногами в міні-сукні від бренду Louis Vuitton. Пудрове плаття мало довгі рукави та елегантний виріз.

Читайте також: Меланія Трамп та дружина ізраїльського політика з'явились у вбранні одного кольору: фото

Ніжний образ перша леді Франції доповнила чорними туфлями на підборах та рожевим клатчем. Як завжди, Бріджит Макрон стильно підвела очі та обрала рожеву помаду.

Не дивно, що Бріджит Макрон обрала сукню саме від Louis Vuitton, адже перша леді завжди надає перевагу французьким брендам, тим самим підкреслюючи свою відданість країні. Також символічним був колір плаття, оскільки він символізує в Індії гостинність.


Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги


Еммануель Макрон з дружиною Бріджит


Ніжний образ Бріджит Макрон


Перша леді Франції

Фото – журнал Elle

Теги: LifeStyle Новини Франції Індія Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук