Бригадирка, операторка та підприємиця: історії жінок, які ламають стереотипи

З роками в Україні можна побачити все більше жінок у політиці, в армії та на керівних посадах. Журналісти 24 каналу зібрала три цікаві історії про жінок, які працюють в чоловічому колективі, і дізналася, чи існує в Україні гендерна дискримінація.

► Бригадирки меблевого цеху

Зеновія Чернова працює у постійному шумі та серед густої пилюки. Вона вже 17 років обіймає посаду бригадирки меблевого цеху. У її підпорядкуванні 8 чоловіків.

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"Її слухають без слів. Все виконують, має командний голос. Підпорядковуються всі хлопці. Дружній колектив", – розповів старший майстер Микола Черней.



Бригадирки меблевого цеху Зеновія Чернова / Фото 24 канал

Полиці, тумби та шафи – за ці роки жінка перенесла у своїх руках вже тонни матеріалу.

► Операторка

Тетяна Крохмаль працює операторкою на 24 каналі. Працювати у дощ чи сніг для неї не проблема, адже події не чекають гарної погоди.

"Сумка з технікою та штатив важить 10 кілограмів, і ними я користуюся кожного дня", – розповіла дівчина.



Операторка 24 каналу Тетяна Крохмаль / Фото 24 канал

"Взагалі я хотіла бути юристом, але переплутала автобус і тепер я працюю оператором, бо поїхала не туди. Працюю в чоловічому колективі і це мені подобається, це мій маленький гарем. Інколи чоловіки допомагають мені підносити техніку, відчиняють двері, інколи відчиняють двері до свого автомобіля, це, мабуть, щоб я не гримала ними", – розповіла операторка 24 каналу Тетяна.

► Приватна підприємиця

Олена Щенникова понад 10 років займається ремонтами, а саме шукає команду та контролює їх роботу. Вона розповіла, що іноді від чоловіків відчуває не довіру, адже ті досі вірять у стереотипи.



Приватна підприємиця Олена Щенникова / Фото 24 канал

"Можу на підборах раптом приїхати, якщо не встигла переодягнутися, і є недовіра, коли я їм підказую, кажу і якось командую, є сумніви, чи є у мене взагалі здатність, досвід і знання, а ті бригади, які давно зі мною у роботі в них вже немає сумнівів жодних", – сказала приватна підприємиця Олена Щенникова.

Чи існує в Україні гендерна дискримінація

За індексом гендерної рівності наша країна посідає 59 місце серед 153 країн. Проте експерти кажуть, на ринку праці досі зберігається дискримінаційне ставлення роботодавців до працівниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар'єрного зростання.

"Якщо у чоловіка є діти, то це плюс до його кар'єри, тому що він поважна людина, він сім'янин, він серйозна людина, а якщо у жінки є діти, то це означає, що їй не можна дуже довіряти, тому що вона буде турбуватися про дітей, а не про роботу", – сказала координаторка програми "Гендерна демократія" Ганна Довгопол.

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До того зарплатня жінок на 25% менша, ніж у чоловіків. А все через низькооплачувані посади, які займають переважно жінки, до прикладу: вчительки, виховательки та санітарки. Консультантка Світового банку Ольга Купець зазначила, що за міжнародним аналізом, гендерна рівність в країні дуже впливає на її економіку.

"Міжнародний валютний фонд вже почав робити аналіз щодо гендерної рівності. Тому що оцінюються втрати, наприклад, для країн розвинених в трильйонах доларах, тому що не довикористовується робоча сила, тобто жінки можуть створювати ВВП", – додала консультантка Світового банку Ольга Купець.