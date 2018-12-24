Бринзак готовий покинути Федерацію біатлону України та назвав головні проблеми для наступника

Голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що готовий покинути свою посаду. Однак він одразу назвав головні проблеми, з якими доведеться зіштовхнутися його наступнику.

"Припустимо, я піддамся на хвилю негативних висловлювань і піду з біатлону. Я готовий хоч сьогодні. І що далі? Відразу підуть всі спонсори, які підтримують команду на основі особистих контактів. І хто буде вникати, займатися всім цим? У мене ще вистачає сил і знань, щоб розвивати біатлон в Україні на гідному рівні. Це тільки здається, що все добре, механізм працює сам по собі, і треба просто молодого менеджера. А насправді кожен день доводиться вникати у величезну кількість проблем, розуміти, що відбувається на самих різних напрямках", – заявив Бринзак у коментарі biathlon.com.ua.

Причиною для таких слав Бринзака стали жорстка критика членів команди які відповідають за підготовку лиж до гонок зі сторони українського біатлоніста Дмитра Підручного. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.

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При цьому очільник Федерації біатлону озвучив вже свою наступну ціль.

"Звичайно, без помилок не обходилося – не помиляється тільки той, хто не працює. Але сказати, що наша команда працювала неефективно – велика несправедливість. Я впевнений, що після попередньої Олімпіади ми зобов'язані створити команду на Пекін-2022. Це питання принципу", – розповів Володимир Бринзак.

Він також назвав, які є проблеми з біатлоном в Україні – від відсутності трас для тренування до грошей на виїзди.

"З одного боку, у нас кричать: давайте спорт, треба молодь підтягувати. А подивіться, що твориться на місцях? У Тернополі єдину спеціалізовану біатлонну школу закрили, з базою і трасою так нічого і не вирішили. У Буковелі зібралися будувати комплекс – по сумнівним мотивам зірвали тендер. У Сумах траса аварійна, не ремонтується. У Тисовці траса аварійна, на ній вже не можна тренуватися. Школи на місцях не фінансуються - немає грошей на інвентар, на участь в зборах, тільки на зарплату, виїзди на змагання – дуже часто за рахунок батьків. Нічого подібного немає ні в одній країні! Там люди приходять на тренування – ось вам лижі, гвинтівка, патрони, лижоролерна траса, мішені, транспорт – все налагоджено. А у нас жодної траси, жодного стрільбища нормального. Поки займається дитина – куди не йшло, а як тільки старші, і в національну команду не потрапив – немає ні зарплат, ні забезпечення, немає резону продовжувати займатися", – підсумував Бринзак