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      Британець Уайт пригрозив зробити боляче Олександру Усику

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      Ділліан Уайт пригрозив Олександру Усику
      Ділліан Уайт пригрозив Олександру Усику

      Британський важковаговик Ділліан Уайт шукає можливість провести будь-який великий поєдинок в своєму дивізіоні. Минулого місяця він сенсаційно відправив у нокаут співвітчизника Дерека Чісору.

      Уайт заявив, що в разі поєдинку з українцем Олександром Усиком, зробить абсолютному чемпіонові світу у важкій вазі боляче. Британець обіцяє, що це буде не боксерський поєдинок, а війна.

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      Усик дуже хороший боксер, але він не в суперважкій вазі. Якщо я буду битися з ним, то це не буде звичайний боксерський поєдинок, це буде війна з ним, і я зроблю бій незручним для нього. Я збираюся зробити йому боляче. Він набагато менший, у нього є хороші рухи і хороші боксерські навички, але я не збираюся проводити з ним звичайний боксерський поєдинок,
      – цитує боксера Sky Sports.

      Зазначимо, що Ділліан Уайт є одним з можливих суперників Олександра Усика, в разі переходу українця в суперважку вагу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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