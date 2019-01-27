Британія може ввести воєнний стан, щоб запобігти хаосу через Brexit без угоди, – The Times

Британський уряд готовий ввести надзвичайний та навіть воєнний стан, якщо у Об'єднаному Королівстві виникатимуть заворушення, пов'язані з виходом країни з ЄС без угоди.

Зокрема, представники уряду Великобританії приділяють чимало уваги Закону про надзвичайні ситуації, який був прийнятий ще у 2004 році, зазначили у виданні The Times.

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Цей закон зможе допомогти у придушенні ймовірних акцій громадянської непокори у зв’язку з Brexit.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Вищезгаданий закон також передбачає можливість влади оголошувати комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна та використовувати війська для врегулювання протестів. Крім цього, уряд також матиме можливість тимчасово зупиняти дію законів на термін до 21 дня. Винятком є лише Закон про права людини.

В уряді країни запевнили, що роблять все, щоб не допустити негативного сценарію.

15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Через провал ініціативи Мей й відбулось голосування щодо вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з чиновницею. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325.



Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей

21 січня Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

Раніше приблизно 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність скласти свої повноваження в разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.