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      Британія перекинула військовий корабель на Ла-Манш, аби не допустити мігрантів до країни

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      Британія перекинула ВМС на Ла-Манш
      Британія перекинула ВМС на Ла-Манш / Фото з відкритих джерел

      Великобританія відправила Королівський військово-морський патрульний корабель на Ла-Манш, аби не пустити нелегальних мігрантів на територію країни.

      Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії, пише BBC.

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      За словами міністра оборони Гевін Вільямсон, cторожовий корабель HMS Mersey "допоможе перешкодити мігрантам здійснити небезпечну подорож".

      Зазначається, що з листопада 2018-ого 240 біженцям вдалось незаконно дістатись до країни на човнах. Тож прикордонники Великої Британії та Франції розпочали спільне патрулювання протоки Ла-Манш. А після запиту Міністерства внутрішніх справ туди направили й британський флот.

      Корабель HMS Mersey прибуде до Дуврської протоки.

      Скільки біженців нелегально прибули до Європи морем? У 2018 році  113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.     

      Іспанія у минулому році прийняла понад 55 тисяч африканських мігрантів і біженців. Таким чином країна стала головним пунктом призначення для шукачів притулку, які минулого року перетнули Середземне море, аби потрапити до Європи. Натомість Італія під керівництвом антиімміграційного уряду різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб. Це становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії. 

      Нагадаємо, 19 грудня 2018-ого у американському Нью-Йорку учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців. Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

      Теги: Новини політики Великобританія біженці Іммігранти Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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