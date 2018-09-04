10:27
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Британія планує спростити правила для іноземних студентів: подробиці

86 Читать новость на русском
Британські університети закликають спростити візові правила для студентів з інших країн
Британські університети закликають спростити візові правила для студентів з інших країн / Фото з відкритих джерел

Зміни до візової системи Великої Британії потрібні, щоб іноземні студенти мали можливість залишатися і працювати протягом двох років після закінчення університету.

Про це пише BBC.

Читайте також: Кого більше не вчитимуть за державні гроші у вишах

Лідери університетів кажуть, що іншому разі іноземні студенти обиратимуть інші країни – США, Канаду, Австралію, які дозволяють студентам працювати після завершення навчання. Студенти з інших країн приносять 26 мільярдів фунтів стерлінгів в економіку Британії.

Уряд країни заявляє, що обмеження на законну кількість іноземних студентів немає. Видання зазначає, що раніше уряд відхилив заклики виключити іноземних студентів з числа мігрантів.

Консультативний Комітет з міграції повинен повідомити про вплив іноземних студентів, які сьогодні вважаються вихідцями з-за меж Великої Британії і Європейського Союзу. Комітет дає уряду незалежні рекомендації щодо імміграції.

Випускники можуть залишитися, якщо вони отримують роботу відповідного рівня, проходять стажування або подають заявку на створення бізнесу у Великій Британії. Аспіранти також можуть залишитися на додатковий рік, щоб отримати досвід роботи або стати підприємцем,
– заявила прес-секретар МВС Великої Британії.

Як зазначає видання, студенти можуть залишитися після закінчення навчання у Великій Британії. Але є обмеження щодо того, скільки повинні заробляти випускники, а також у термінах для переходу на роботу і вимогах до спонсорства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Польщі запускають спецпроект, який допоможе українським студентам знайти легальну роботу.

 

Теги: Великобританія Освіта студенти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сьогодні, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сьогодні, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
сьогодні, 07:00 "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
Олександра Дрік
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 вересня, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
3 вересня, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
У Москві зірвали лекцію одного з лідерів "Антимайдану"
 21 травня 2015 , 15:33
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук