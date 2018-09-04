Британія планує спростити правила для іноземних студентів: подробиці

Зміни до візової системи Великої Британії потрібні, щоб іноземні студенти мали можливість залишатися і працювати протягом двох років після закінчення університету.

Про це пише BBC.

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Лідери університетів кажуть, що іншому разі іноземні студенти обиратимуть інші країни – США, Канаду, Австралію, які дозволяють студентам працювати після завершення навчання. Студенти з інших країн приносять 26 мільярдів фунтів стерлінгів в економіку Британії.

Уряд країни заявляє, що обмеження на законну кількість іноземних студентів немає. Видання зазначає, що раніше уряд відхилив заклики виключити іноземних студентів з числа мігрантів.

Консультативний Комітет з міграції повинен повідомити про вплив іноземних студентів, які сьогодні вважаються вихідцями з-за меж Великої Британії і Європейського Союзу. Комітет дає уряду незалежні рекомендації щодо імміграції.

Випускники можуть залишитися, якщо вони отримують роботу відповідного рівня, проходять стажування або подають заявку на створення бізнесу у Великій Британії. Аспіранти також можуть залишитися на додатковий рік, щоб отримати досвід роботи або стати підприємцем,

– заявила прес-секретар МВС Великої Британії.

Як зазначає видання, студенти можуть залишитися після закінчення навчання у Великій Британії. Але є обмеження щодо того, скільки повинні заробляти випускники, а також у термінах для переходу на роботу і вимогах до спонсорства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Польщі запускають спецпроект, який допоможе українським студентам знайти легальну роботу.