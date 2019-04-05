Британія просить ЄС відкласти Brexit
Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска. Вона просить відкласти до 30 червня.
Якщо британські парламентарі вчасно погодять угоду про Brexit, Британія може вийти з ЄС до виборів у Європарламент 23 травня, пише BBC.
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Все ж Мей зазначила, що Великобританія готується висунути своїх кандидатів на цих виборах у Європарламент, якщо парламентарі не дійдуть згоди.
Наразі згідно з домовленостями з ЄС Британія покине блок 12 квітня і відбудеться "жорсткий" Brexit, якщо парламент не схвалить відповідну угоду. Екстрений саміт ЄС, на якому Брюссель обговорить Brexit, відбудеться 10 квітня.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо парламент не ратифікує угоду.
До слова, британський парламент вже тричі відхиляв угоду з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем. За інформацією ЗМІ, президент Європейської ради Дональд Туск хоче запропонувати Великій Британії 12-місячне "гнучке" перенесення дати Brexit.
Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.
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