Британія та Іспанія дійшли згоди у питанні щодо переговорів про Гібралтар

У суботу, 24 листопада, у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна досягла угоди з Великою Британією щодо Гібралтару.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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Напередодні Санчес погрожував зірвати саміт ЄС, якщо не будуть враховані вимоги Іспанії щодо Гібралтару. Йшлося про право вето Британії на майбутні угоди між ЄС та Королівством, закріплене у проекті договору про Brexit. Іспанські урядовці вважали, що в такому разі Британія повинна попередньо провести перемовини з Мадридом.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

24 листопада речник президента Європейської Ради Пребен Ааманн зазначив у своєму Twitter-акаунті, що після телефонної розмови між Дональдом Туском та Педро Санчесом вдалося наблизитися до саміту ЄС, на якому 25 листопада лідери країн ЄС проголосували за проект угоди щодо Brexit.

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 24 листопада 2018 р.

Пізніше Санчес заявив, що ЄС та Великобританія погодилися на умови Іспанії.

Що таке Гібралтар? Спірна територія між Великобританією та Іспанією, що розташована на півдні Піренейського півострова. Керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії. Здебільшого Гібралтар користується внутрішнім самоуправлінням, має власний парламент і уряд. Велика Британія відповідає за оборону півострова і міжнародну політику. Завдяки успішній економіці Гібралтар є однією з найбагатших територій Європейського союзу.

Нагадаємо, у 2017 році іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсіа-Маргалло заявив, що Іспанія буде домагатися права спільного володіння Гібралтаром з Великобританією після того, як країна вийде з Євросоюзу.