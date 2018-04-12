Британія збирає Раду безпеки ООН через звіт щодо отруєння Скрипаля

Великобританія запропонувала провести засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї щодо подій у Солсбері, де був отруєний екс-розвідник Сергій Скрипаль разом із донькою Юлією.

Про це свідчить допис у Twitter Постійного представництва Британії при ООН.

"Велика Британія скликала засідання РБ ООН у зв'язку з доповіддю ОЗХЗ по Солсбері. Очікуємо, що воно відбудеться на наступному тижні", – мовиться у повідомленні.

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The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN (@UKUN_NewYork) 12 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Обоє потрапили до реанімації у критичному стані, проте на сьогодні почуваються вже краще.



Згодом прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.