Британія звинуватила РФ у причетності до отруєння Скрипалів: з'явилась реакція Кремля

Російська Федерація ні на якому рівні непричетна до справи отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері і вважає звинувачення на адресу офіційних російських осіб неприпустимими.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Ми неодноразово заявляли і можемо підтвердити офіційно ще раз: Росія не мала і не має нічого спільного з подіями в Солсбері, Росія жодним чином не причетна. Для нас є неприпустимими будь-які звинувачення на адресу російського керівництва,

– заявив речник Путіна.

Окрім того, він підкреслив, що ні вище керівництво Росії, ні керівництво рангом нижче і ніякі офіційні представники (країни) не мали і не мають нічого спільного з подіями в Солсбері.

"Про це не може йти мови", – наголосив Пєсков.

Також, представник Кремля зазначив, що російська сторона зможе перевірити інформацію про двох нібито підозрюваних у справі про замах на Скрипалів тільки на підставі офіційного запиту Лондона.

"Що стосується зазначених двох осіб, тут можна сказати, що Великобританію, Лондон й інші міста, щорічно відвідують тисячі громадян Росії. Для того, щоб російська сторона могла вжити якісь дії або прийняти рішення про те, аби вживати дії щодо цих осіб, нам необхідно отримати відповідний запит від британської сторони на основі наявного двостороннього і багатостороннього законодавства про надання правової допомоги", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що їх отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.



5 вересня Британська прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння в Солсбері Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ – військової розвідки Росії.