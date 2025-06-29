У Британії конфіскували 2,4 тонн кокаїну, що намагалися ввезти у країну

У Великій Британії правоохоронці заявили про одне з найбільших в історії вилучень кокаїну – обсягом 2,4 тонни. Його орієнтовна вартість близько 96 мільйонів фунтів стерлінгів.

Контрабанду заховали під контейнерами на судні, що зайшов у один з портів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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У Британії вилучили одну з найбільших партій кокаїну в історії країни

Наркотики знайшли під вантажем контейнерів на кораблі, що прибув із Панами до гирла Темзи. Британські служби заздалегідь відстежили цю партію та затримали її вже після прибуття судна до країни.

Це вже шосте вилучення такого масштабу в історії Сполученого Королівства, наголошують прикордонники. Вартість наркотиків оцінюють у 96 мільйонів фунтів стерлінгів.

Окрім цього, в порту Дувра було затримано ще одну партію нелегального вантажу: 170 кілограмів кетаміну, близько 4000 пігулок екстазі та 20 одиниць вогнепальної зброї.

Раніше українські та польські правоохоронці ліквідували міжнародний наркосиндикат. Щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував 100 тисяч доларів США. Вони переправляли до Запоріжжя гуртові партії псевдоефедрину, ховаючи його в місткостях з дитячим харчуванням і кормом для тварин.