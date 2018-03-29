Британка продала свою цноту за 1,2 мільйони євро: фото

26-річна британка Жасмин виставила на аукціон свою невинність і отримала 1,2 мільйони євро від відомого голлівудського актора, ім'я якого не розсекречує.

Студентка розповіла, що після обідів з трьома претендентами вибрала переможця, яким виявився "голлівудський актор" з Лос-Анджелеса. Жасмин розповідає, що коли вона оприлюднила свої дані на еротичному сайті Cinderella Escorts, бажаючи заробити суму, необхідну для відкриття власного бізнесу, то не очікувала такого ажіотажу. Тоді вона оцінила ніч з собою в 90 тисяч євро.

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"Мені 26 років, і батьки знають, що я досить доросла, щоб вирішити, що робити зі своїм тілом", – коментує свій вчинок дівчина.

Британка уточнила, що її батьки в курсі ситуації, яка відбувається і вони на 100% підтримують свою дочку.

Ім'я актора – переможця торгів британка тримає в секреті. Ціна Жасмин є третьою в рейтингу Cinderella Escorts. Найдорожче ніч з незайманою з США Жизель обійшлася бізнесменові з Абу-Дабі - 2,5 мільйона євро. А його колега з Гонконгу заплатив на 200 тисяч євро менше за секс з румункою Олександрою.