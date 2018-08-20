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Британка, яка випала з корабля і 10 годин провела в морі, вижила завдяки співу та йозі

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Кей Лонгстафф
Кей Лонгстафф / www.apnews.com

Рятувальники британки, яка вночі впала з круїзного судна і провела 10 годин в Адріатичному морі, розповіли, що вона співала, аби вижити.

Про це повідомляє Associated Press.

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Капітан хорватського рятувального корабля, який виявив 46-річну Кей Лонгстафф, розповів, що, на щастя, вони побачили її, бо вона підняла голову і махала руками.

Капітан Ловро Оресковіч розповів у понеділок порталу "Glas Istre", що Лонгстафф вдалося вижити, бо вона була достатньо міцною через практикування йоги. Крім того, щоб вижити вночі, вона співала.

"Справжнє диво, що вона вижила. На круїзному кораблі думали, що це не так. Очевидно, вона дуже здорова", – зазначив Оресковіч.

Нагадаємо, громадянка Великобританії провела 10 годин у водах Адріатичного моря після того, як випала за борт круїзного судна. 

Теги: Водний транспорт Великобританія відпочинок
Джерело: 24 Канал
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