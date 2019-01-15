Британська депутатка відклала пологи, щоб взяти участь в голосуванні щодо Brexit

Депутатка британського парламенту Туліп Сіддік відклала пологи, щоб не пропустити голосування щодо угоди про Brexit, яке відбудеться 15 січня.

Про це повідомило видання BBC.

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Депутатка розповіла місцевим ЗМІ, що перша вагітність проходила у неї досить важко. Тож лікарі порадили Туліп народжувати вдруге за допомогою кесаревого розтину: пологи мали відбутися 4 лютого.



Туліп Сіддік зі своїми рідними після народження доньки у 2016 році

Після того, як медики виявили у жінки гестаційний цукровий діабет, вони рекомендували їй народжувати у вівторок, 15 січня. Проте погодилися перенести дату пологів на четвер, 17 січня, щоб у вівторок Сіддік змогла взяти участь у голосуванні щодо Brexit.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

Лейбористка Гаррієт Гарман зазначила, що депутатці не варто вибирати між пологами та голосуванням.

"She should not have to choose between going through the division lobby in a wheelchair, nine months pregnant... or losing her right to vote"



Labour's @HarrietHarman says @TulipSiddiq should be allowed to cast her vote on May's #Brexit deal by proxyhttps://t.co/DiymEhJGsc pic.twitter.com/3uWZZjUUmV — BBC Politics (@BBCPolitics) 14 січня 2019 р.

До слова, у британському парламенті діє система, згідно з якою депутату, який не має можливості проголосувати, підбирають "пару" з опозиції, яка теж не голосує. Таким чином відсутність політика не має впливати на результат голосування.

Сіддік пояснила, що не довіряє цій системі, тож краще голосуватиме особисто.

Якщо мій син з'явиться на світ на один день пізніше, ніж радять лікарі, але шанси на міцні відносини між Британією та Європою у цьому світі зростуть, тоді це того варте,

– переконана жінка.

"Мій чоловік зрозумів мене та підтримав таке рішення", – додала вона.

До слова, напередодні голова уряду Великої Британії Тереза Мей відкинула пропозицію Євросоюзу про розширення статті 50, яка передбачає вихід Британії з ЄС. Окрім того, вона повідомила, що працюватиме над тим, аби голосування за угоду виходу Британії з ЄС було максимально успішним та категорично висловилася проти проведення нового референдуму.