Британська королева дала офіційний дозвіл на одруження онука: реакція ЗМІ

Королева Великобританії Єлизавета ІІ за традицією дала офіційний письмовий дозвіл на шлюб свого онука принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл.

Його зафіксовано у листі Її Величності до Таємної ради Великої Британії, пише The Daily Mail.

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"Мілорди, я оголошую про свою згоду на матрімоніальну угоду між моїм дорогим та любим онуком, принцом Генрі Чарльзом Альбертом Девідом Уельським та Рейчел Меган Маркл, і цю згода має бути закріплена Великою державною печаткою та внесена до Книги таємної ради", – йдеться в листі.

Таку ж саму письмову згоду в 2011-му році королева дала на шлюб принца Вільяма та Кетрін Міддлтон, щоправда у листі вона назвала обраницю старшого онука "гідною довіри та любов'ю", а не просто вказала ім'я та прізвище.

Нагадаємо, що прицеса Кентська нещодавно виявила дещо расистський прояв по відношенні до Меган Маркл, прийшовши на першу зустріч із Меган із брошкою в вигляді темношкірої людини. Щоправда, потім жіночка, відома своїми расистськими поглядами, запевняла, що обрала таку прикрасу без злого наміру.