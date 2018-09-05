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Британська поліція об’єднала два випадки отруєння "Новачком" в одне провадження

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Отруєння "Новачком" у Великобританії
Отруєння "Новачком" у Великобританії / Радіо Свобода

У поліції Великобританії заявили, що більше не сумніваються у наявності зв'язку між двома подіями – отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у березні та отруєнням Дона Стерджеса і Чарлі Роулі у липні цього року.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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"Ми пов'язали атаку на Скрипалів і події в Еймсбері, де були отруєні Дон Стерджес і Чарлі Роулі. Зараз це – одне провадження", – сказано у повідомленні британської поліції, опублікованому в середу, 5 вересня.

Серед причин такого рішення у поліції виділяють аналіз Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі, який підтвердив, що в обох випадках було використано речовину одного ж того ж типу, і це – "Новачок". Також поліція наголошує, що "Новачок" – одна з найбільш рідкісних речовин у світі і виявлення його у двох місцях в безпосередній близькості одне до одного не може бути збігом.

Також доказом зв'язку між обома випадками назвали "спосіб, за допомогою якого була зроблена упаковка". У британській поліції назвали її ідеальним прикриттям для контрабанди речовини в країну і ефективним способом атаки на Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Розслідування отруєння
Джерело: 24 Канал
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