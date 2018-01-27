Британська співачка Ріта Ора опублікувала відвертий знімок, де позує лише в шапці: фото
23:07, 27 січня 2565 Читать новость на русском
Відома британська співачка та ведуча шоу "Топ-модель по-американськи" Ріта Ора не соромиться публікувати свої відверті знімки в соцмережах.
Ріта Ора опублікувала в своєму Instagram знімок, де вона повністю оголена, але всі інтимні місця приховані. Єдине, що співачка обрала з одягу – це велика хутряна шапка.
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"Такі ночі", – йдеться в описі до фото.
Джерело: 24 Канал
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