Британська співачка Ріта Ора опублікувала відвертий знімок, де позує лише в шапці: фото

Відома британська співачка та ведуча шоу "Топ-модель по-американськи" Ріта Ора не соромиться публікувати свої відверті знімки в соцмережах.

Ріта Ора опублікувала в своєму Instagram знімок, де вона повністю оголена, але всі інтимні місця приховані. Єдине, що співачка обрала з одягу – це велика хутряна шапка.

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"Такі ночі", – йдеться в описі до фото.