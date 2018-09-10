Британська співачка вагітна п’ятою дитиною

Британська співачка Софі Елліс-Бекстор очікує на п'яту дитину від бас-гітариста британської групи The Feeling Річарда Джонса. У подружжя вже є четверо синів, але 39-річна жінка наважилась на п’яту дитину в сім’ї.

Про це зірка повідомила у своєму Instagram, відповівши на коментар одного з допитливих шанувальників. Він зазначив, що для повного щастя Софі та Річарлу не вистачає ще доньки та навіть порадив їй перед зачаттям прийняти гарячу ванну.

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На що жінка неочікувано відповіла, що вже чекає на п’яту дитину.

Мені пощастило, що я чекаю свою п'яту дитину. Також мені пощастило, що у нас з чоловіком вже підростають четверо здорових синів. Іноді я отримую ось такі коментарі, написані з самих благих намірів, але це дійсно смішно – програмувати стать дитини. Я щиро сподіваюся, що моя нова дитина буде так само щаслива і здорова, як і його брати, тому я завжди намагаюся вигадати гарну відповідь на ці дурні поради. У всякому разі впевнена, що і діти мої про це знають, я ніколи б не хотіла, щоб хтось із них був кимось іншим,

– відповіла багатодітна матуся.

Варто додати, що вперше про свій цікавий стан Софі Елліс-Бекстор заявила ще в серпні під час інтерв'ю BBC, але тоді цьому ніхто не надав великого значення, оскільки артистка лише повернулась на сцену після великої перерви. Жінка з коханим чоловіком впродовж довгого часу приділяла значну увагу вихованню своїх синів: 14-річному Санні, 9-річному Кітові, 6-річному Рей і 2-річному Джессі.

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До слова, Софі Елліс-Бекстор була в Україні у 2016 році, коли виступала на ексклюзивній вечірці видання Marie Claire в Одесі. Жінка часто їздить на відпочинок та роботу у Москву.