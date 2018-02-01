21:26
1 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей
Вєсті Кремля
22:31, 31 січня
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британське видавництво відповіло маленькому українцеві, який знайшов помилку про літак "Мрія"

20:41, сьогодні 862 Читать новость на русском
Захар Лісковий
Захар Лісковий / Скріншот з відео

Британське видавництво дитячих книжок Miles Kelly пообіцяло 7-річному українцеві Захару Лісковому виправити помилку в енциклопедії про український літак Ан-225 "Мрія".

Про це у своєму відео-блозі zakUak повідомив сам Захар Лісковий.

Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, – розповів про помилку в британській енциклопедії, де літак "Мрія" назвали російським.

"Ми сьогодні отримали листа від видавництва Miles Kelly, у якому вони написали, що помилка буде виправлена", – сказав Захар.

Читайте також: Порошенко подякував маленькому українцеві, який знайшов помилку про літак "Мрія"

У відеозверненні хлопчика також наводиться текст самого листа від британського видавництва.

Дякуємо, що зв'язалися, щоб поділитися цією інформацією. Ми вже вжили заходів щодо цього питання, і це (інформація про літак "Мрія") буде виправлено, коли книга буде перевидана. Ми справді просимо вибачення, якщо якось образили, і це, звичайно, не було зроблено навмисно,
– зазначили в Miles Kelly.

Захар також подякував за підтримку всім, хто відгукнувся на його відеозвернення.

Захар Лісковий отримав відповідь від Miles Kelly щодо помилки про літак "Мрія"

Теги: Новини України Діти авіація Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Поради від успішних: Ілля Кенігштейн про те, як започаткувати власний бізнес в Україні
сьогодні, 21:02 Поради від успішних: Ілля Кенігштейн про те, як започаткувати власний бізнес в Україні
Анастасія Ковач-Петрушенко 229
Готівковий курс валют 1 лютого: євро та долар знову ростуть
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 1 лютого: євро та долар знову ростуть
666
Економічний план дій на 2018: як будемо зростати
сьогодні, 20:00 Економічний план дій на 2018: як будемо зростати
Яніна Ткачук 468
Де в Європі найвигідніше майнити біткойни: Україна – серед лідерів
сьогодні, 19:02 Де в Європі найвигідніше майнити біткойни: Україна – серед лідерів
629
Пример для Луценко: семья Меркель – настоящий средний класс
сьогодні, 17:03 Пример для Луценко: семья Меркель – настоящий средний класс
Юрій Бутусов 2613
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На Старий Новий рік у Львові за ніч сталось три "п'яні" ДТП: з’явились фото
 14 січня , 14:11
Масштабний обмін полоненими на Донбасі: фоторепортаж
 27 грудня 2017 , 17:45
Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
 сьогодні , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук