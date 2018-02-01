Британське видавництво відповіло маленькому українцеві, який знайшов помилку про літак "Мрія"

Британське видавництво дитячих книжок Miles Kelly пообіцяло 7-річному українцеві Захару Лісковому виправити помилку в енциклопедії про український літак Ан-225 "Мрія".

Про це у своєму відео-блозі zakUak повідомив сам Захар Лісковий.

Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, – розповів про помилку в британській енциклопедії, де літак "Мрія" назвали російським.

"Ми сьогодні отримали листа від видавництва Miles Kelly, у якому вони написали, що помилка буде виправлена", – сказав Захар.

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У відеозверненні хлопчика також наводиться текст самого листа від британського видавництва.

Дякуємо, що зв'язалися, щоб поділитися цією інформацією. Ми вже вжили заходів щодо цього питання, і це (інформація про літак "Мрія") буде виправлено, коли книга буде перевидана. Ми справді просимо вибачення, якщо якось образили, і це, звичайно, не було зроблено навмисно,

– зазначили в Miles Kelly.

Захар також подякував за підтримку всім, хто відгукнувся на його відеозвернення.

Захар Лісковий отримав відповідь від Miles Kelly щодо помилки про літак "Мрія"