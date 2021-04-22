Британські винищувачі охоронятимуть небо над Чорним морем

Цього року британські винищувачі типу "Тайфун" мають передислокуватися до Румунії. Таким чином вони охоронятимуть небо над Чорним морем від вторгнення Росії.
Джерело:"Думская"
Військові літаки Великої Британії передислокуються на військово-повітряну базу "Михайло Когалнічану". Вона розташована поблизу румунського міста Костанца.
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Що ще відомо про британські винищувачі
- Британські винищувачі розташовувались на авіабазі Lossiemouth.
- Вони прибудуть до Румунії у перших числах травня.
- Про це повідомляє повітряне командування НАТО.
- Разом з військами Великої Британії патрулюватимуть небо над Чорним морем й Румунські військово-повітряні сили.
- За останні кілька років це вже третя ротація ескадрильї королівських літаків. Попередні відрядження були у 2017 і 2018 році.
Загострення на українських кордонах: коротко
- Від початку квітня Росія стягує свої війська до наших кордонів
- Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- При тому в Росії активно поширюють фейки про загострення ситуації з Києвом. У Кремлі продовжують замовляти маніпулятивні матеріали на телебаченні.
- Україну підтримує Євросоюз
Карта переміщення російських військ вздовж кордону / Інфографіка 24 каналу