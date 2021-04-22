Британські винищувачі охоронятимуть небо над Чорним морем

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Цього року британські винищувачі типу "Тайфун" мають передислокуватися до Румунії. Таким чином вони охоронятимуть небо над Чорним морем від вторгнення Росії.

Джерело:

"Думская"

Військові літаки Великої Британії передислокуються на військово-повітряну базу "Михайло Когалнічану". Вона розташована поблизу румунського міста Костанца.

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Що ще відомо про британські винищувачі

  • Британські винищувачі розташовувались на авіабазі Lossiemouth.
  • Вони прибудуть до Румунії у перших числах травня.
  • Про це повідомляє повітряне командування НАТО.
  • Разом з військами Великої Британії патрулюватимуть небо над Чорним морем й Румунські військово-повітряні сили.
  • За останні кілька років це вже третя ротація ескадрильї королівських літаків. Попередні відрядження були у 2017 і 2018 році.
Зверніть увагу! Країни НАТО спільним рішенням домовились про патрулювання Чорного моря. Поштовхом до того стала окупація Криму у 2014 році.

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Карта переміщення російських військ вздовж кордону / Інфографіка 24 каналу