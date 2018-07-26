Британські винищувачі отримали команду на перехоплення російського Су-24 у небі над Чорним морем

Два винищувачі Typhoon королівських повітряних сил Великобратанії піднялися з бази в Румунії для перехоплення російського літака Су-24 поряд з повітряним простором НАТО над Чорним морем.

Про це повідомили Королівські повітряні сили Британії.

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Зазначається, що винищувачі відреагували на підозрілий маневр російського бомбардувальника, який прямував на захід у бік повітряного простору НАТО.

За словами одного з пілотів Typhoon російський літак не перетнув повітряний простір НАТО, проте вони отримали наказ патрулювати небо протягом короткого періоду часу в якості стримуючого фактора.

Місію в рамках програми НАТО за участі Королівських повітряних сил Великобританії здійснюється в Румунії з 2014 року.

Нагадаємо, що винищувачі Великобританії Typhoon розпочали свою участь у місії повітряної поліції НАТО над Чорним морем у травні.