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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британські винищувачі отримали команду на перехоплення російського Су-24 у небі над Чорним морем

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Два винищувачі Typhoon піднялися для перехоплення російського Су-24
Два винищувачі Typhoon піднялися для перехоплення російського Су-24 / Фото з відкритих джерел

Два винищувачі Typhoon королівських повітряних сил Великобратанії піднялися з бази в Румунії для перехоплення російського літака Су-24 поряд з повітряним простором НАТО над Чорним морем.

Про це повідомили Королівські повітряні сили Британії.

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Зазначається, що винищувачі відреагували на підозрілий маневр російського бомбардувальника, який прямував на захід у бік повітряного простору НАТО.

За словами одного з пілотів Typhoon російський літак не перетнув повітряний простір НАТО, проте вони отримали наказ патрулювати небо протягом короткого періоду часу в якості стримуючого фактора.

Місію в рамках програми НАТО за участі Королівських повітряних сил Великобританії здійснюється в Румунії з 2014 року.

Нагадаємо, що винищувачі Великобританії Typhoon розпочали свою участь у місії повітряної поліції НАТО над Чорним морем у травні.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія авіація
Джерело: 24 Канал
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