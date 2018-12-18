Британські ЗМІ назвали, скільки Моурінью отримає за розірвання контракту з "Манчестер Юнайтед"

Стали відомі деталі розірвання контракту "Манчестер Юнайтед" з португальським тренером Жозе Моурінью.

Як повідомляє The Guardian, компенсація, яку виплатять португальцю за дострокове розірвання контракту, не перевищить 15 мільйонів фунтів.

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У свою чергу Daily Mail пише, що Моурінью, який очолив "червоних дияволів" навесні 2016-го, отримає 22,5 мільйона фунтів, оскільки клуб пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

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