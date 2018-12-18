Британські ЗМІ назвали, скільки Моурінью отримає за розірвання контракту з "Манчестер Юнайтед"
Стали відомі деталі розірвання контракту "Манчестер Юнайтед" з португальським тренером Жозе Моурінью.
Як повідомляє The Guardian, компенсація, яку виплатять португальцю за дострокове розірвання контракту, не перевищить 15 мільйонів фунтів.
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У свою чергу Daily Mail пише, що Моурінью, який очолив "червоних дияволів" навесні 2016-го, отримає 22,5 мільйона фунтів, оскільки клуб пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.
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Джерело: 24 Канал
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