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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британських експертів не пускають у сирійську Думу

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Британських експертів не пускають досліджувати хімічну атаку в Сирії
Британських експертів не пускають досліджувати хімічну атаку в Сирії

У Сирії перешкоджають роботі експертів. Їх представників Організації із заборони хімічної зброї не пускають у місто Думу.

Про це на закритому засіданні організації заявили її британські представники, повідомляє сайт "РадіоСвобода".

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За їхніми словами, інспектори прибули в Дамаск ще два дні тому, та досі не змогли дістатись Думи – там вони планують провести розслідування ймовірної хімічної атаки.

У делегації також заявили, що Росія і Сирія повинні співпрацювати, а не перешкоджати розслідуванню. Зазначу, що місто Дума зараз перебуває під контролем сирійських і російських військових. У Росії ж ці звинувачення традиційно називають безпідставними.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Великобританія Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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