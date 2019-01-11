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      Британський експерт зробив гучну заяву щодо повернення Володимир Кличка на ринг

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      Володимир Кличко може повернутися на ринг
      Володимир Кличко може повернутися на ринг

      Легендарний екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) в 43 роки може повернутися на професійний ринг.

      Авторитетний британський журналіст Стів Банс, який пише про бокс для Independent та веде шоу на BoxNation, заявив, що Володимир Кличко повернеться в ринг.

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      За його словами екс-чемпіон світу у суперважкій вазі може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО).

      Володимир Кличко повертається, і я чув, що, можливо, він проведе бій з одним з британських боксерів у важкій ваговій категорії. Але це буде не Тайсон Ф'юрі і не Ентоні Джошуа,
      – сказав Банс.

      Раніше Володимир Кличко натякав, що може повернутися на ринг заради рекорду Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера і у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

      Нагадаємо, Ентоні Джошуа завдав Володимиру Кличко останню поразку в його кар'єрі. У квітні 2017 року британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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      Теги: Спорт Володимир Кличко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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