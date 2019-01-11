Британський експерт зробив гучну заяву щодо повернення Володимир Кличка на ринг
Легендарний екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) в 43 роки може повернутися на професійний ринг.
Авторитетний британський журналіст Стів Банс, який пише про бокс для Independent та веде шоу на BoxNation, заявив, що Володимир Кличко повернеться в ринг.
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За його словами екс-чемпіон світу у суперважкій вазі може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО).
Володимир Кличко повертається, і я чув, що, можливо, він проведе бій з одним з британських боксерів у важкій ваговій категорії. Але це буде не Тайсон Ф'юрі і не Ентоні Джошуа,
– сказав Банс.
Раніше Володимир Кличко натякав, що може повернутися на ринг заради рекорду Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера і у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа завдав Володимиру Кличко останню поразку в його кар'єрі. У квітні 2017 року британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.