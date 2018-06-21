Британський генерал попередив про "неминучу загрозу" з боку Росії

Хоч Росія вже не та, що раніше, але вона досі є великою загрозою для Сполученого Королівства, тому його війська повинні бути готові боротись і перемагати.

Про це під час виступу на лондонській конференції "Сухопутна війна" заявив новий командувач сухопутними військами Великобританії генерал Марк Карлтон-Сміт, повідомляє Daily Express.

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Росія сьогодні не прагне зберегти статус-кво; це ревізіоністська держава, і свої наміри вона підтверджує нарощенням арсеналу високоточного озброєння великого діапазону. Уявлення про те, що безпосередньої та серйозної загрози для Британії немає, і що, якщо б вона існувала, то тільки в далекій перспективі, помилкове,

– запевнив британський військовий.

У своєму першому виступі генерал Карлтон-Сміт також наголосив, що британські солдати прийшли в армію перемагати, та розкритикував депутатів парламенту і громадян, які вважають, що військових не потрібно готувати до бойових дій і посилати на війну, передає видання.

"Нам платять за те, щоб ми воювали і перемогли, і це наш унікальний обов'язок перед країною", – додав командувач сухопутними військами Британії.

Генерал Карлтон-Сміт був призначений на посаду в цьому місяці, змінивши генерала Ніка Картера, який став начальником штабу всіх збройних сил. Під його командуванням британські сухопутні війська в листопаді почнуть випробування безпілотних літальних апаратів і транспортних засобів, призначених для доставки спорядження на лінію фронту.

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