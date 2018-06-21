22:30
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    26°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, сьогодні
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Британський генерал попередив про "неминучу загрозу" з боку Росії

1671 Читать новость на русском
Генерал Марк Карлтон-Сміт
Генерал Марк Карлтон-Сміт / UK Defence Journal

Хоч Росія вже не та, що раніше, але вона досі є великою загрозою для Сполученого Королівства, тому його війська повинні бути готові боротись і перемагати.

Про це під час виступу на лондонській конференції "Сухопутна війна" заявив новий командувач сухопутними військами Великобританії генерал Марк Карлтон-Сміт, повідомляє Daily Express.

Читайте також: Німеччина висунула Росії серйозні звинувачення

Росія сьогодні не прагне зберегти статус-кво; це ревізіоністська держава, і свої наміри вона підтверджує нарощенням арсеналу високоточного озброєння великого діапазону. Уявлення про те, що безпосередньої та серйозної загрози для Британії немає, і що, якщо б вона існувала, то тільки в далекій перспективі, помилкове, 
– запевнив британський військовий.

У своєму першому виступі генерал Карлтон-Сміт також наголосив, що британські солдати прийшли в армію перемагати, та розкритикував депутатів парламенту і громадян, які вважають, що військових не потрібно готувати до бойових дій і посилати на війну, передає видання.

"Нам платять за те, щоб ми воювали і перемогли, і це наш унікальний обов'язок перед країною", – додав командувач сухопутними військами Британії.

Генерал Карлтон-Сміт був призначений на посаду в цьому місяці, змінивши генерала Ніка Картера, який став начальником штабу всіх збройних сил. Під його командуванням британські сухопутні війська в листопаді почнуть випробування безпілотних літальних апаратів і транспортних засобів, призначених для доставки спорядження на лінію фронту.

Читайте також: Британський парламентар попередив про "повний спектр" загроз з боку Росії

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
сьогодні, 22:20 Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
64
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
сьогодні, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 426
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
сьогодні, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
410
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сьогодні, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 637
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
сьогодні, 19:01 Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Інна Жолобович 2405
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук