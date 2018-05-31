Британський гонщик загинув під час перегонів

Британський мотогонщик Ден Нін (Dan Kneen) загинув у автокатастрофі під час кваліфікації гонки Isle of Man Tourist Trophy на острові Мен, що у Ірландському морі.

30-літній гонщик попав в аварію ще у першому колі і отримав травми, які виявилися несумісними із життям. Коли на місце аварії прибула швидка допомога, ще один гонщик влетів у неї. Сам Ден Нін загинув на місці.

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Слова співчуття висловила команда, за яку виступав спортсмен.

TAS Racing are utterly devastated to announce the loss of Dan Kneen this evening. Our heartfelt sympathies to his partner Leanne, Dan’s family and friends.https://t.co/MoX6wWNy31 pic.twitter.com/7Q8bgHcAyM — Tyco BMW (@TycoBMW) 30 травня 2018 р.

Варто зазначити, що сам Ден Нін був уродженцем острова Мен. Він тричі вигравав гонку Isle of Man Tourist Trophy у трьох різних класах.

До слова, перегони на острові Мен є доволі небезпечні. З часу перших перегонів у 1911 році, тут загинуло понад 250 спортсменів.