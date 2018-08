Британський гурт Bring Me The Horizon зняв кліп у Києві: відео

Рок-гурт Bring Me The Horizon з Великої Британії зняв відеокліп у Києві на пісню "Mantra". Новий музичний хіт увійде в майбутній альбом "amo".

Про це повідомляють на The Village Україна.

У новому відеоролику Bring Me The Horizon можна побачити кадри з київського Жовтневого палацу та знімального павільйону, а одну з головних ролей виконала українська актриса Вікторія Варлей. Дівчина раніше брала участь в зйомках кліпу "Wings" в іншого британського гурту Hurts.

Новий відеокліп став першим за останні 2 роки і був опублікований вчора, 24 серпня. Лише за добу після публікації його переглянуло більше мільйона YouTube-користувачів. Реліз нового музичного альбому гурту очікується 11 січня 2019 року.

Bring Me The Horizon – Mantra: дивитись відео онлайн

Чим знаменитий гурт Bring Me The Horizon?Англійський гурт був заснований у 2004 році і наразі складається з 5 учасників, головним фронтменом якого є Олівер Сайкс. Що цікаво, назва гурту виникла з фільму "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"", коли головний герой Джек Горобець промовив: "Now… Bring me that horizon". Після заміни кількох слів і вийшла оригінальна назва гурту.



Сьогодні музиканти підписані на глобальний лейбл RCA Records та Epitaph Records по США і гастролюють цілим світом. За свою творчу кар’єру вони випустили 5 студійних альбомів і 3 міні-альбоми.