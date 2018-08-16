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Британський гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні: відео

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Британський гурт Suede зняв кліп в українській Прип'яті
Британський гурт Suede зняв кліп в українській Прип'яті / Кадр з відео

Популярна британська брит-поп рок-група Suede презентувала кліп на пісню Life Is Golden, який був відзнятий в українській Прип'яті.

На офіційному Youtube-каналі гурту відеоробота була опублікована 15 серпня і за трохи більше ніж добу з моменту оприлюднення її переглянуло вже майже 40 тисяч осіб.

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В описі до відео зазначено, що воно було відзняте у Прип'яті, Україна. Режисером виступив Майк Крісті, а з аерозйомками допомагав Сергій Горшко.

Йдеться не про трагедію катастрофи, яка сталася стільки років тому – це про непримиренну силу життя, яка сповнює цей покинутий людьми ландшафт. Здавалося, ця пісня чудово пасує до тріснутого бетону, крізь який пробиваються золоті дерева, 
– розповів свій задум режисер кліпу Майк Крісті.

Пісня Life is golden є першим офіційним синглом нового альбому гурту Suede.

Дивіться відео на пісню Life Is Golden гурту Suede:

 

Теги: Новини України LifeStyle Чорнобиль Музика Великобританія
Джерело: 24 Канал
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