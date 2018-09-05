Британський міністр пообіцяв домогтися нових санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант пообіцяв домогтися від Євросоюзу якнайшвидшого введення нових санкцій проти Росії за спробу отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє BBC.

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Хант нагадав про обіцянку США ввести проти Росії нові санкції в листопаді як покарання за застосування хімічної зброї.

Я вважаю, що питання про санкції в найближчі місяці стане ще важливішим, тому що США заявили, що введуть санкції за акцію в Солсбері. Вони ясно говорять, що з боку Європи було б неналежно не наслідувати цей приклад, з огляду на, що ця акція здійснена на європейській землі,

– сказав Хант у вівторок, 4 вересня, під час виступу в британському парламенті.

Дипломат заявив, що ЄС вкрай важливо провести чітку "червону лінію".

"Застосування хімічної зброї, в тому числі нервово-паралітичних речовин, абсолютно неприйнятне, і ціна подібних дій завжди буде високою. ЄС уже домовився про режим санкцій за застосування хімічної зброї, і ми будемо тиснути на них, щоб цей режим як можна швидше був введений в дію", – додав Хант, відповідаючи на питання депутатів Палати громад.

Раніше США оприлюднили список нових санкцій проти Росії, які вводять у зв'язку з отруєнням в Солсбері. Росія пообіцяла на них відповісти.