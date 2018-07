Британський музикант припинив гастролі через виявлену онкологію: деталі

Виконавець з Великої Британії Елвіс Костелло був змушений призупинити свій європейський концертний тур через виявлений у нього рак.

Про хворобу Костелло повідомив на своєму сайті в п’ятницю, 6 липня.

65-річний музикант і композитор повинен був дати декілька концертів у Європі, однак шість тижнів тому у нього знайшли ракову пухлину, після чого йому зробили операцію. Пухлину вдалося вирізати за одну операцію, тому Костелло дозволили повернутися на сцену не раніше ніж через місяць після хірургічного втручання.

Шість тижнів тому мій лікар подзвонив мені і сказав: "Ви повинні почати грати в лото". Він рідко, якщо взагалі коли-небудь бачив таку маленьку, але дуже агресину злоякісну пухлину, яку можна було побороти одним хірургічним втручання,

– заявив щасливий співак.

Проте лікар Елвіса порадив йому взяти паузу, через що британець публічно приніс свої вибачення за скасовані концерти. "Я змушений визнати, що буде потрібно більше часу, ніж я думав, на те, щоб повністю відновити сили",– заявив Костелло.

Він додав, що за куплені квитки на його концерти буде повернено всі гроші. А взамін на спричинені незручності він пообіцяв випустити новий сингл, який можна буде прослухати вже цієї осені.

Додамо, що Деклан Патрік Макманус, більш відомий як Елвіс Костелло, є відомим британським співаком і композитором, який здійснив великий вплив на розвиток сучасної поп-музики. На початку музичної кар’єри він був учасником паб-рок-сцени, але вже до кінця 1970-х років він став одним з найпопулярніших виконавців "нової хвилі". З того часу він випустив 26 студійних альбомів.

Сім альбомів Елвіса Костелло свого часу входили в UK Top-20, а найуспішнішими синглами досі вважаються хіти "I Can not Stand Up For Falling Down" і "A Good Year for the Roses".