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Британський музикант припинив гастролі через виявлену онкологію: деталі

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В Елвіса Костелло виявили онкологію
В Елвіса Костелло виявили онкологію / www.vanyaland.com

Виконавець з Великої Британії Елвіс Костелло був змушений призупинити свій європейський концертний тур через виявлений у нього рак.

Про хворобу Костелло повідомив на своєму сайті в п’ятницю, 6 липня.

65-річний музикант і композитор повинен був дати декілька концертів у Європі, однак шість тижнів тому у нього знайшли ракову пухлину, після чого йому зробили операцію. Пухлину вдалося вирізати за одну операцію, тому Костелло дозволили повернутися на сцену не раніше ніж через місяць після хірургічного втручання.

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Шість тижнів тому мій лікар подзвонив мені і сказав: "Ви повинні почати грати в лото". Він рідко, якщо взагалі коли-небудь бачив таку маленьку, але дуже агресину злоякісну пухлину, яку можна було побороти одним хірургічним втручання,
– заявив щасливий співак.

Проте лікар Елвіса порадив йому взяти паузу, через що британець публічно приніс свої вибачення за скасовані концерти. "Я змушений визнати, що буде потрібно більше часу, ніж я думав, на те, щоб повністю відновити сили",– заявив Костелло.

Він додав, що за куплені квитки на його концерти буде повернено всі гроші. А взамін на спричинені незручності він пообіцяв випустити новий сингл, який можна буде прослухати вже цієї осені.

Додамо, що Деклан Патрік Макманус, більш відомий як Елвіс Костелло, є відомим британським співаком і композитором, який здійснив великий вплив на розвиток сучасної поп-музики. На початку музичної кар’єри він був учасником паб-рок-сцени, але вже до кінця 1970-х років він став одним з найпопулярніших виконавців "нової хвилі". З того часу він випустив 26 студійних альбомів.

Сім альбомів Елвіса Костелло свого часу входили в UK Top-20, а найуспішнішими синглами досі вважаються хіти "I Can not Stand Up For Falling Down" і "A Good Year for the Roses".

Elvis Costello & The Attractions – Good Year For The Roses: дивитись відео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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