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      Британський промоутер заінтригував наступним суперником Усика

      197 Читать новость на русском
      Едді Хірн натякнув, де відбудеться наступний поєдинок Усика
      Едді Хірн натякнув, де відбудеться наступний поєдинок Усика / flipboard.com

      Відомий британський промоутер Едді Хірн натякнув, де відбудеться наступний поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика.

      Глава промоутерської компанії Macthroom у своєму Instagram написав, що невдовзі буде оголошено наступний бій українця.

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      Хірн додав до публікації прапори України, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, з чого можна припустити, що битва відбудеться в США, а суперником українця стане хтось із британців.

      "Скоро буде анонсований наступний бій", – підписав фото Едді.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @usykaa next fight announced soon! @dazn_usa @alex.krassyuk @klimasmanagement @skysports

      Допис, поширений Eddie Hearn (@eddiehearn)

       

       

      Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк назвав ймовірних суперників для українця. У цьому переліку одразу два російські боксери.

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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