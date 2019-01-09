Британський промоутер заінтригував наступним суперником Усика

Відомий британський промоутер Едді Хірн натякнув, де відбудеться наступний поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика.

Глава промоутерської компанії Macthroom у своєму Instagram написав, що невдовзі буде оголошено наступний бій українця.

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Хірн додав до публікації прапори України, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, з чого можна припустити, що битва відбудеться в США, а суперником українця стане хтось із британців.

"Скоро буде анонсований наступний бій", – підписав фото Едді.

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк назвав ймовірних суперників для українця. У цьому переліку одразу два російські боксери.