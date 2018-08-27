Британський співак Джон Ньюмен одружився: казкові фото

Знаменитий виконавець Джон Ньюмен одружився на своїй коханій дівчині Нані, яка працює стюардесою. Весілля відбулось 18 серпня у Лондоні.

Хоч весільна церемонія відбулась майже 10 днів тому, 28-річний музикант опублікував чарівні фото лише зараз. За інформацією іноземних ЗМІ, пара узаконила стосунки в столиці Великої Британії, після чого вирушила до графства Кент, де організувала вечірку для найближчих друзів.

Читайте також: У Києві виступить Джон Ньюмен

"Той день, коли я одружився з найпрекраснішою дівчиною в світі!", – йдеться в одному з описів до фото в Instagram.



Джон Ньюмен і Нана одружилися

Наразі пара насолоджується медовим місяцем на Мальдівах.

Допис, поширений користувачем @nana.is.my.name 26 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений John Newman (@johnnewmanmusic) 25 Сер 2018 р. о 11:36 PDT

Варто додати, що у 2013 році Джон Ньюмен зустрічався з британською співачкою Еллою Ейр, але наприкінці того ж року розлучився з нею. У квітні 2014-го він виклав фото танцівниці Кайлі Кадорни в соцмережах і згодом стало відомо, що вони зустрічаються. Їхні стосунки завершились у вересні 2015 року.