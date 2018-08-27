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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Британський співак Джон Ньюмен одружився: казкові фото

244 Читать новость на русском
Джон Ньюмен і Нана одружилися
Джон Ньюмен і Нана одружилися / Instagram / @nana.is.my.name

Знаменитий виконавець Джон Ньюмен одружився на своїй коханій дівчині Нані, яка працює стюардесою. Весілля відбулось 18 серпня у Лондоні.

Хоч весільна церемонія відбулась майже 10 днів тому, 28-річний музикант опублікував чарівні фото лише зараз. За інформацією іноземних ЗМІ, пара узаконила стосунки в столиці Великої Британії, після чого вирушила до графства Кент, де організувала вечірку для найближчих друзів. 

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"Той день, коли я одружився з найпрекраснішою дівчиною в світі!", – йдеться в одному з описів до фото в Instagram.


Джон Ньюмен і Нана одружилися

Наразі пара насолоджується медовим місяцем на Мальдівах.

 

 

Варто додати, що у 2013 році Джон Ньюмен зустрічався з британською співачкою Еллою Ейр, але наприкінці того ж року розлучився з нею. У квітні 2014-го він виклав фото танцівниці Кайлі Кадорни в соцмережах і згодом стало відомо, що вони зустрічаються. Їхні стосунки завершились у вересні 2015 року.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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