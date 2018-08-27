Британський співак Джон Ньюмен одружився: казкові фото
Знаменитий виконавець Джон Ньюмен одружився на своїй коханій дівчині Нані, яка працює стюардесою. Весілля відбулось 18 серпня у Лондоні.
Хоч весільна церемонія відбулась майже 10 днів тому, 28-річний музикант опублікував чарівні фото лише зараз. За інформацією іноземних ЗМІ, пара узаконила стосунки в столиці Великої Британії, після чого вирушила до графства Кент, де організувала вечірку для найближчих друзів.
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"Той день, коли я одружився з найпрекраснішою дівчиною в світі!", – йдеться в одному з описів до фото в Instagram.
Джон Ньюмен і Нана одружилися
Наразі пара насолоджується медовим місяцем на Мальдівах.
Варто додати, що у 2013 році Джон Ньюмен зустрічався з британською співачкою Еллою Ейр, але наприкінці того ж року розлучився з нею. У квітні 2014-го він виклав фото танцівниці Кайлі Кадорни в соцмережах і згодом стало відомо, що вони зустрічаються. Їхні стосунки завершились у вересні 2015 року.