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Британський співак Ліам Пейн розійшовся з коханою, – у них залишився син

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Ліам Пейн і Шеріл Коул розійшлися
Ліам Пейн і Шеріл Коул розійшлися / www.gettyimages.in

24-річний виконавець Ліам Пейн разом з 35-річною партнеркою Шеріл Коул оголосили про розставання. У 2017 році в пари народився син Беар.

Екс-соліст групи One Direction Ліам Пейн і британська артистка Шеріл Коул оголосили про розставання і спільну заяву пара оприлюднила на своїх сторінках в соціальних мережах.

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Нам сумно оголошувати, але відтепер ми підемо різними шляхами. Це було важке рішення. Ми як і раніше любимо один одного, а Беар – це весь наш світ. Ми просимо поважати наше приватне життя і наше рішення,
– йдеться у заяві Ліама і Шеріл.

 

Незважаючи на достатньо велику різницю у віці, екс-пара познайомилась ще у 2010 році на шоу "X-фактор", де Ліам і його майбутні колеги по групі One Direction були учасниками, а Шеріл – суддею проекту. Свої відносини Ліам і Шеріл підтвердили в лютому 2017 року і одразу в березні у них народився син Беар.

Перші чутки про проблеми в сім’ї співаків з’явилися в лютому 2018-го, але пара одразу спростувала їх, з’явившись разом на червоній доріжці премії Brit Awards. У березні пара вирушила в спільну відпустку, але після подорожі, схоже, вирішила все ж розійтись.

 

 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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