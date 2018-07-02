Британський співак Ліам Пейн розійшовся з коханою, – у них залишився син

24-річний виконавець Ліам Пейн разом з 35-річною партнеркою Шеріл Коул оголосили про розставання. У 2017 році в пари народився син Беар.

Екс-соліст групи One Direction Ліам Пейн і британська артистка Шеріл Коул оголосили про розставання і спільну заяву пара оприлюднила на своїх сторінках в соціальних мережах.

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Нам сумно оголошувати, але відтепер ми підемо різними шляхами. Це було важке рішення. Ми як і раніше любимо один одного, а Беар – це весь наш світ. Ми просимо поважати наше приватне життя і наше рішення,

– йдеться у заяві Ліама і Шеріл.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) 1 липня 2018 р.

We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Cheryl (@CherylOfficial) 1 липня 2018 р.

Незважаючи на достатньо велику різницю у віці, екс-пара познайомилась ще у 2010 році на шоу "X-фактор", де Ліам і його майбутні колеги по групі One Direction були учасниками, а Шеріл – суддею проекту. Свої відносини Ліам і Шеріл підтвердили в лютому 2017 року і одразу в березні у них народився син Беар.

Перші чутки про проблеми в сім’ї співаків з’явилися в лютому 2018-го, але пара одразу спростувала їх, з’явившись разом на червоній доріжці премії Brit Awards. У березні пара вирушила в спільну відпустку, але після подорожі, схоже, вирішила все ж розійтись.