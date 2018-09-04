Британський співак Том Оделл виступить у Києві та Львові

Британський співак Том Оделл дасть відразу два концерти в Україні – у столиці та Львові.

У Києві концерт запланований на 5 лютого 2019 року в Stereoplaza. У Львові музикант виступатиме наступного дня – 6 лютого в клубі Malevich.

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Зазначається, що концерти в Україні заплановані в рамках туру на підтримку нового альбому Тома Оделла – Jubilee Road, який повинен вийти в жовтні 2018 року.

Tom Odell – Another Love: дивитися відео

Хто такий Том Оделл?Британський співак, музикант і композитор. Його дебютний альбом "Long Way Down" вийшов 24 червня 2013 року. Том Оделл не приховує, що ріс на піснях Елтона Джона, але його вокальний тембр явно формувався під цілим набором впливів, від Джеффа Баклі і Майкла Стайпа з R.E.M. до Arcade Fire і Ентоні Хегарті.